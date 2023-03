Stiže teniska elita: U Banjaluci će igrati grend slem šampioni

Novak Đoković, Sten Vavrinka, Andrej Rubljov, Gael Monfis, Karen Hačanov samo su neka od svjetski pozatih teniskih imena koja će ovog proljeća nastupiti na turnir Srpska open u Banjaluci.

Osim Noleta koji trenutno na svom kontu ima 22 grend slem titule, ljubitelji tenisa i sporta od 16. do 23. aprila u Banjaluci će moći da uživo posmatraju zvijezde bijelog sporta koje su do sada mogli da vide isključivo preko TV ekrana, a to su trostruki grend slem šampion Švajcarac Sten Vavrinka, sedmi igrač svijeta Rus Andrej Rubljov te njegov zemljak i trenutno 15. reket svijeta Karen Hačanov, Franzuz Gael Mionfis, a kako je danas istakao Đorđe Đoković, direktor turnira Srpska open koji je dio ATP serije 250. u toku su pregovori da u Banjaluku dođu još neka svjetski poznata teniska imena.

"U kontaktu smo sa Amerikance Frensisom Tijafom koji je takođe veoma kvalitetno i atraktivno tenisko ime radim osve da imamo što više igrača iz top 20 ili top 30 u Banjaluci o trenutno čekamo njihove odgovore. Zvaničan spisak će biti krajem sljedeće sedmice, ali ono što je sigurno je da će nastupiti svi najbolji srpski teniseri poput Miomira Kecmanovića, Lasla Đerea, Dušana Lajovića, Filipa Krajinovića...", naveo je Đoković.

Predsjednik Teniskog saveza Republike Srpske Draško MIlinović kaže da radovi na pripremi terena u Banjaluci idu kako treba i da će će Srpska open biti jedan od najvećih događaja u istoriji Republike Srpske.

"Ovaj turnir je kruna saradnje sa porodicom Đoković koja je uspjela da uradi ono što smo mogli samo da sanjamo a to je da imamo turnir ATP serije 250 u Banjaluci. Veliki je to bio izazova ali su uspjeli i ovo će bez premca biti jedan od najvećih događaja u istoriji Republike Srpske.

Ponosno smo što smo u ovoj poziciji, radovi idu svojim tokom i nadam se da ćemo kada sve počne biti ponosnio što Banjaluku i Republiku Srpskup predstavljamo u najboljem mogužem svjetlu", naveo je Milinović.

Ovaj turnir ATP serije 250 je prethodnih sezona održavan u Beogradu a ove godine je izmješten u Banajaluku jer prestonica Srbije terene pripema za sljedeći nivo i namjerava da dobije licencu za ATP seriju 500.

Što se tiče Banjaluke Đoković je izrazio nadu da će kada se ovogodišnji Srpska open završi ATP uvidjeti da itekako ima osnova da Banjaluka i Republika Srpska i u narednom periodu dobiju licencu za nastavak održavanja odžavanja turnira u sklopu serije 250.