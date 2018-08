Sudija tetošio Kirjosa, Erber ljut, Nik sarkastičan, šta kaže Novak?

Četvrti dan US Opena obilježila je kontroverzna reakcija Sudije Mohameda Lajanija koji je bukvalno "motivisao" Nika Kirjosa da zaigra bolje.

Kirjos je gubio 6:4, 3:0 u drugom kolu od Pjer-Iga Erbera, kada je jedan od najcjenjenijih arbitara na ATP turu sišao sa svog mjesta i "pružio" mu pomoć.

Australijanac se požalio da mu nije dobro, a prisutni na Terenu 17 tvrde da mu je Lajani rekao: "Dozvoli mi da ti pomognem. Gledao sam tvoje mečeve, ti si dobar za tenis. Ovo nisi ti".

Kirjos tada nije dobio medicinsku pomoć, već kasnije tokom meča koji je preokrenuo i dobio sa 3-1 u setovima.

Never seen this before. Umpire had to get out of his chair and beg Nick Kyrgios to start trying in his match. pic.twitter.com/nk9k56yTrB — Eric Hubbs (@BarstoolHubbs) August 30, 2018

"Mislim da to nije njegov posao. On nije kao trener, on je sudija, trebalo je da ostane u svojoj stolici. Ako je pogriješio, mislim da treba da bude kažnjen. Ne pravi takve greške, mislim da je dobar sudija", požalio se na Lajanija poslije meča poraženi Erber.

"Njihov razgovor nije uticao na mene, niti je Nik kriv jer nije ništa tražio. Ali od tog trenutka njegova motivacija i ponašanje su se promijenili, počeo je da dominira. Ne znam da li je uticalo na meč, ali sam posebno ljut zbog saopštenja USO. Smatra nas za budale. Svi smo čuli šta je sudija rekao, prešao je granicu".

Nakon što je Lajanijeva reakcija podigla buru u javnosti, US Open se oglasio i stao u odbranu arbitra.

"Sudija Lajani je sišao sa stolice kako bi provjerio Kirjosovo stanje. Prišao mu je zbog velike buke na terenu kako bi bio siguran da će da ga čuje. Lajani je bio zabrinut da je Kirjosu potrebna medicinska pomoć. Rekao mu je da ako se osjeća loše da može da je dobije. Obavijestio je Kirjosa i da ako pokaže manjak interesovanja za nastavak meča da će preduzeti korake i još jednom mu sugerisao da može da dobije pomoć ljekara", navodi se u saopštenju turnira.

Kyrgios won the second set after a pep talk from the chair umpire Mo Lahyani.



A USTA rep told me it is already looking into Lahyani's conduct in this match.



Absurd scenes. #USOpen pic.twitter.com/6qTMaoqPQd — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) August 30, 2018

Lajani je bio centralna tema večernjeg termina US Opena, pa su novinari pitali i Novaka Đokovića za komentar o sudiji.

"Shvatam zašto su ljudi, možda i Erber, iznervirani zbog onoga što se dogodilo. Razumljivo je. Sudija mora biti neutralan. Ali svi koji znaju Mohameda znaju dobro da je drugačiji od ostalih. Uvek je pozitivan, smeje se, pokušava da tu energiju donese na teren. Voli da od toga napravi šou. Znajući Mohameda, ne verujem da je to uradio iz bilo kog drugog razloga osim da zaista pomogne Niku da shvati da ako nastavi to da radi, možda će dobiti kaznu ili upozorenje. Nisam video šta je tačno bilo, od onoga što sam čuo, znajući Mohameda, mislim da je to uradio na prijateljski način. Verovatno nije želeo da to zvuči kao da preti NIku. S druge strane, shvatam zašto ljudi smatraju da nije trebalo to da uradi", rekao je Đoković.

U svakom slučaju, nakon ovog bizarnog događaja, Kirjos je dobio 19 od preostalih 25 gemova i savladao Erbera u četiri seta.

If at first you don’t succeed…fail twice. pic.twitter.com/ygqI1vOJqG — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) August 30, 2018

"Lajanijeva reakcija nije uticala na mene nimalo", rekao je Australijanac poslije meča i bio pomalo i sarkastičan, "Da vodim set i 3:0 u drugom i da mom protivniku Lajani tako priča, očigledno nevjerovatan teniser koji je postigao mnogo u teniskoj karijeri, bilo bi me briga".

Kirjos će u III kolu USO igrati sa Rodžerom Federerom.

"To nije uloga sudije. Ali razumijem šta je želio da uradi. Dugo je bio tamo. To je razgovor, a razgovor može da promijeni stanje uma. To može fizioterapeut, ljekar, sudija", oglasio se i Švajcarac.

