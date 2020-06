Sutra odluka o meču Đoković - Džumhur u Sarajevu

Najbolji bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur u posljednjih nekoliko dana nije bio u kontaktu sa bugarskim teniserom Grigorom Dimitrovom, koji je potvrdio da je zaražen virusom korona.

Džumhur ne osjeća nikakve simptome i trenira normalno i redovno, a preporuka epidemiologa je da se ne mora testirati ukoliko nema simptoma.

S druge strane, PR tim Novaka Đokovića saopštio je da su testirane 22 osobe u Zadru, koje su bile u kontaktu s Dimitrovom, te da je njih 19 negativno a tri pozitivno i to kondicioni trener bugarskog tenisera, zatim Borna Ćorić i kondicioni trener Novaka Đokovića.

Među negativnim je i brat Novaka Đokovića, Đorđe.

Cijela ekspedicija i tim Novaka Đokovića danas se vraća iz Zadra za Beograd, gdje će se donijeti odluka o tome da li će srpski teniser biti testiran ili ne.

Do ovog trenutka nije bilo upitno održavanje egzibicije u Sarajevu, a odluka o putovanju u Banju Luku i Sarajevo, bit će donsena tek sutra nakon što se Đoković testira na koronu. On će to uraditi danas po dolasku u Beograd, a rezultate će saopštiti vjerovatno kasno naveče ili čak sutra.

Džumhur čeka konačnu odluku, a ukoliko bude potrebno da se testira, to će i uraditi.