Svađa teniserki na terenu: "Užasno ponašanje", "Ti ćeš da mi kažeš"

Duel trećeg kola Vimbldona između Jelene Ostapenko i Ajle Tomljanović završen je u dramatičnom stilu uz nekoliko neprijatnih verbalnih razmjena.

Tomljanovićeva je pobijedila Ostapenko poslije preokreta i nešto manje od dva časa igre, po setovima – 4:6, 6:4, 6:2.

Nekada hrvatska, a sada australijska teniserka u osmini finala igraće protiv britanskog čuda Eme Radukanu, a do tog duela neće razmišljati samo o onome što se dešavalo tokom meča protiv Ostapenko, već i o verbalnoj razmjeni nakon pobjede.

Letonska predstavnica je tokom trećeg seta zatražila medicinski tajm-aut nakon drugog pretrpljenog brejka, nakon čega ju je Tomljanovićeva optužila za folilranje.

"Znaš da laže. Svi znaju da laže", rekla je ona.

"Ako misliš da sam lagala, možeš da pitaš fizioterapeuta", rekla je Ostapenko poslije meča.

"Nadam se da ćeš biti bolje", odgovorila joj je Ajla, što Jelena nije shvatila dobronamjerno.

"Ponašanje ti je užasno. Nemaš ni trunku poštovanja", ispalila je Ostapenko otrovne strelice.

"Ti ćeš da mi kažeš", odbrusila joj je djevojka rođena u Zagrebu.

Uz po još koje dobacivanje, Ajla i Jelena su napustile teren bez ozbiljnijeg obračuna...

The end of Ostapenko-Tomljanovic. “Your behavior is terrible, terrible!” “You’re the one to talk!” “You have zero respect, yes?” “The worst player on the tour.”#Wimbledon #ImJustHereForTheHandshake pic.twitter.com/NM9JDdD8Z7