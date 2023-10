Švajcarac došao, izazvao ''ludilo'' i onda otišao

Rodžer je u društvu tamošnje teniske legende Na Li i trenutno najboljeg Kineza na Turu, Džidžen Džanga, govorio ja ceremoniji.

"Bilo je sjajno videti kako se tenis razvija u Kini. Jedna ikona stoji ovde, a tamo se stvara buduća superzvijezda", rekao je Federer.

Prisjetio se i susreta sa Rafaelom Nadalom, između ostalog i finala 2017. godine.

"Igrao sam toliko puta sa Rafom, ne na svakom turniru ali na toliko velikih mečeva širom svijeta. Srećan sam što smo to radili i ovdje, ne jednom, već tri puta", kazao je on.

A zatim je dodao:

"Još je posebnije što je u finalu. Mislim da sam odigrao veoma dobro na tom meču. Igrao sam fantastičan turnir, fantastičnu godinu sam imao tada kada sam se vratio poslije problema sa koljenom. Bila je to godina iz snova. Tada sam poslednji put osvojio Šangaj. Sjajna nedjelja je to bila, volio sam bitke koje sam imao sa Rafom. Srećan sam što sam pobijedio u finalu".

Rodžer ističe da je oduvijek imao armiju navijača u Kini

"Prvi put sam se pojavio ovdje 2002. kao tinejdžer, imao sam konjski repić, izgledao sam drugačije, igrao sam drugačije, ali imao sam toliko navijača od prvog trenutka kada sam došao ovdje. Osjećao sam da sam dobio najveću podršku upravo ovdje u Šangaju, Kini. Imao sam veliku sreću što sam toliko godina igrao ovdje", zaključio je Rodžer.

Federer je potom prisustvovao četvrtfinalnom duelu između Rubljova i Ambera, a Rus je nakon trijumfa istakao "da su svi navijači gledali u Rodžera, a ne meč".

Roger Federer spoke about his rivalry with Nadal today: “I’ve played Rafa on so many occasions. Almost, not on every court, but in almost all the big matches all around the world. I’m happy we could do it here. Not just once, but 3 times…” Respect. pic.twitter.com/mbCPm0a80u