Švarcman Opelki: Zar sam ja kriv što si ti visok?

Nevjerovatna stvar dogodila se na meču drugog kola Mastersa u Majamiju u susretu Relija Opelke i Dijega Švarcmana.

Bio je to i bukvalno duel Davida i Golijata, jer je Amerikanac Opelka visok 214, a Argentinac 170 centimetara. Pobijedio je Opelka sa 6:4, 3:6, 6:4, ali dogodilo se tu i nešto nesvakidašnje.

U prvom setu pri rezultatu 3:2 za Opelku i 15:30, Amerikanac se požalio sudiji na odsjaj sa obližnje zgrade i na opšte čuđenje, meč je bio u prekidu punih deset minuta!

To je, normalno, razjarilo Švarcmana koji nije mogao da vjeruje da je sudija dozvolio da se meč prekine zbog toga.

"Nevjerovatno! Ovo nikad nisam vidio, ovo se jednostavno ne događa... Pa nisam ja kriv što je on visok i što mu to smeta", bjesnio je Švarcman svađajujući se sa sudijom Sedrikom Murijeom.

Diego Schwartzman and Reilly Opelka having words with each other. No clue as to why. #MiamiOpen pic.twitter.com/3FfQFtramn — Matt Rothman (@MattRothman3) March 23, 2019

Tom prilikom, Švarcman je razmijenio i nekoliko rečenica sa Opelkom, očigledno namjeren da istjera pravdu, ali nije uspio. Murije je prekinuo meč i igrači su sjeli na svoja mjesta.

Švarcman je po povratku na teren izgubio gem na svoj servis, kasnije set, na kraju i meč, ali gorak utisak koji je ponio sa meča neće tako brzo izblijditi.

"Bio je odsjaj sa prozora sa Centralnog stadiona koji je 300 metara od mjesta gdje smo mi igrali. On je bio iznerviran time i meč je prekinut na deset minuta. Ne znam, možda je to neko novo pravilo da se meč prekine kada igraču nešto smeta. Rekao sam sudiji, u redu, ako meni počne da smeta vjetar u narednom gemu, mogu li da ga pitam da zaustavi igru? Ne razumijem, već sam sa ovim sudijom imao problema u Akapulku i to zbog nečega zašta su mi se kasnije izvinili. I sad opet, neko izmišljeno novo pravilo", rekao je Švarcman.

Diego Schwartzman se mide con Reilly Opelka en el Masters 1000 Miami https://t.co/IxjoPc2Q2j pic.twitter.com/YADUCbEDHI — LA NACION Deportes (@DeportesLN) March 23, 2019

Opelka je prošao u treće kolo u kojem će se sastati sa Rusom Danilom Medvedevim.