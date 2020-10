Švarcman o "velikoj trojci": Neću reći ko je bolji

Argentinski teniser Dijego Švarcman govorio je nakon poraza u polufinalu Rolan Garosa od Rafaela Nadala.

On nije uspio da ponovo dobru igru iz Rima i meč u Parizu je izgubio sa 3-0 u setovima.

Kaže da je u trećem setu morao da iskoristi svoje šanse, naročito u taj-brejku.

"Rafael Nadal uvijek pokušava da pronađe rješenje u svakom trenutku. U to vrijeme kada sam bio bolji na terenu i možda bio blizu četvrtog seta, on je napravio dva vinera i jedan servis-volej. Ne možeš da očekuješ. Očekujete da ćete igrati svaki poen, 'šljaka' poene u tim momentima. Mislim da nisam imao sreće u nekoliko poena u taj-brejku. Ali Rafa je Rafa. On zna kako da napreduje, da uradi sve. Poslije Rima otišao je i poboljšao stvari. Zbog toga je u finalu sada", rekao je Švarcman.

Švarcman ističe da su članovi velike trojke veoma različiti.

"Drugačije je igrati protiv Đokovića, Federera i Rafe. Nije lako igrati s njima pet setova jer svoj najbolji tenis morate da igrate tri, četiri, pet sati. Nije lako, nije lako. Fizički je vrlo teško. Mentalno je vrlo teško. Da biste napredovali i pobijedili najbolje momke na Turu, morate da igrate protiv njih i morate da ih pobijedite. Volim da igram pet setova. Danas sam se zaista dobro osjećao. Fizički sam bio savršen. Ali, da, teško je održati visok nivo protiv ovih momaka duže od tri sata", istakao je Švarcman i dodao:

"Neću reći ko je bolji. Ali mogu da kažem da je najljepša stvar kod ove trojice momaka to što su različiti na terenu i van njega. Zaista su različiti. Kad pogledate Novakovu hranu, hranu od Rafe i Rodžera, zatim kako igraju... Jedan na šljaci, drugi na travi. Znate, različiti su. Jedan igra lijevom, drugi je agresivan, treći 'kliza' kao niko... Za mene je najbolje igrati s takvim momcima. Mnogo uživam, jer ovoga puta mogu da igram protiv ova tri momka."

