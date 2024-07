Sve je isto kao i lani: Alkaraz u finalu Vimbldona

Španski teniser Karlos Alkaraz prvi je finalista ovogodišnjeg Vimbldona.

Treći teniser svijeta je danas u prvom polufinalu savladao ruskog tenisera Danila Medvedev (ATP, 5) sa 3:1. Po setovima je bilo 6:7, 6:3, 6:4, 6:4 za nešto manje od tri sata.

Bila je ovo repriza prošlogodišnjeg polufinala u kojem je takođe Alkaraz izašao kao pobjednik (3:0). Španski as je tako došao u situaciju da brani titulu osvojenu prošle godine kada je u finalu savladao Novaka Đokovića (3:2). U nedjelju će se boriti za svoju četvrtu gren slem titulu u karijeri.

U prvom setu su se dešavale neočekivane stvari. Vidjeli smo čak četiri brejka, po dva na obje strane, s tim da je Medvedev bio u oba navrata u prednosti. Međutim, Rus to u prvih nije uspio da iskoristi iako je imao ugodnih 5:2. Došlo se do taj-brejka u kojem je Medvedev kao i u većini prvg seta bio bolji smireniji od nervoznog Španca koji je neočekivano imao veliki broj neiznuđenih grešaka, a nije ga služio ni servis. Na kraju ubjedljivi 7:1 za Medvedeva u taj-brejku.

U drugom setu se očekivalo da Karlitos podigne nivo igre, a to se i desilo. Nije bio toliko stegnut, pustio je ruku i Rus je bio u problemu. U četvrtom gemu je napravio brejk za 3:1, a kada je isti potvrdio bilo je jasno da ćemo nakon dva seta imati izjednačenje u setovima. Španac je dobio drugi set sa 6:3.

U trećem setu španski as je nastavio tamo gdje je stao u drugom. U trećem gemu je odmah napravio brejk i došao do velike prednosti. Medvedev nije dobio priliku za brejk u ovom setu koji je pripao Špancu sa 6:4.

Odluka o pobjednika pala je u četvrtom setu. Na staru smo vidjeli po brejk na obje strane, a onda ključni momenat se desio u sedmom gemu kada Karlitos koristi nešto slabiji servis gem Rusa i dolazi do ključnog brejka u meču. Do kraja je zadržao servis i došao do velike pobjede.

U drugom polufinalu koje će uskoro početi sastaju se Novak Đoković i Lorenco Muzeti.

