Svjetski mediji o publici: Novak problem, a razumiju Rafino češkanje

Novak Đoković u Njujorku nije odbranio titulu na US Openu, ali i dalje se priča o njegovom povlačenju u meču osmine finala.

Svjetski broj jedan je zbog povrede lijevog ramena morao da preda meč Stanu Vavrinki, napustio je Flašing medozu prilično neraspoložen zbog svega jer opet ulazi u zonu neizvjesnosti.

Novak i te kako dobro zna kroz šta je sve prošao 2016. i 2017. sa tom povredom lakta, koja mu je pravila toliko problema da ja ispao i iz Top 20 na svjetskoj listi.

Poslije spektakularnog povratka u 2018. godini, ovo je prva situacija koja je Đokovića uznemirila i bez dileme, značajno mu poremetila planove.

Jedna od tema kojom su se mediji u Njujorku bavili je i zbog čega najbolji teniser svijeta ima tako malu podršku publike na najvećim turnirima.

U Australiji je takođe imao manje podrške od Nadala u finalu, u Parizu je može se slobodno reći publika pomalo neobična, čas je na vašoj, čas na strani protivnika. Vimbldon je pokazao najbolje sve antagonizme, ustvari koliko je Đoković u podređenom položaju u odnosu na Federera, a isto je i u Njujorku, gdje je dobio zvižduke poslije predaje meča Vavrinki.

"Kada se Endi Marej povukao sa Australijan Opena u suzama, dobio je velike ovacije. Navijači imaju razumijevanja za Rafino ređanje bočica i češkanje, ali imaju problem ako Novak gricka travu. Đoković se kako na terenu, tako i van njega ponaša profesionalno, otuda je pitanja zašto ga toliko ne vole?", pita se kolumnista "Yahoo Sportsa" Luk Bredšo.

Da stavimo po strani to što je Novak ranije, na početku karijere volio da imitira kolege, što je nekima bilo simpatično, a nekima baš i ne. Neki kažu da ne djeluje prirodno u svemu tome. Ipak čini se da je Novakov osnovni problem nešto drugo.

Biće da je pravi razlog što ga ne vole to što se pojavio u nezgodno vrijeme. Dva teniska božanstva, Federer i Nadal upravo su bili u naletu, vodili su velike bitke za trofeje, prvo mjesto na svjetskoj listi, a onda se pravo niotkuda pojavio teniser iz Srbije koji je počeo da remeti ravnotežu.

"Čini se da je njegov najveći grijeh to što nije kao Federer ili Nadal. I ne samo to, on im se ispriječio na putu. Bilo je to možda najveće rivalstvo u posljednjih 20 godina. Došao je, počeo da pobjeđuje i jednog i drugog sa neviđenim uspjehom i tako je sprečavao da publika vidi mečeve koja je željela, Federera i Nadala, nešto za čim su konstantno čeznuli", primjećuje Bredšo.

Iako je Novak po rezultatima posljednjih sezona ispred najvećih rivala, oni su i dalje u svijetu brenda i marketinga i dalje prilično ispred njega.

Prema podacima "Brendvoča", Novak je van tenisa zaradio 23,5 miliona dolara u proteklih godinu dana, čak i pored toga što je osvajao pehare na Vimbldonu, US Openu i u Melburnu.

Koliko je iza rivala, najbolje govori podatak da je Rodžer Federer u istom periodu inkasirao 77,2 miliona, a Rafael Nadal 41,4 miliona zelenih novčanica. Čak i Kei Nišikori ima više, 34,6 miliona.

Ono što je svakako zanimljivo je da se Đoković iako ima 32 godine i dalje bori za svoju poziciju i nema sumnje da zaslužuje daleko više poštovanja, pogotovo na najvećim takmičenjima.

Podatak da je poslije razmjene od 45 udaraca sa Federerom u finalu Vimbldona, što je rekord u istoriji Vimbldona, morao da stavi ruku na uho i zatraži aplauz, dovoljno govori. Da je poen dobio njegov protivnik, buka bi probila krov i čulo bi se čak do Bazela.

Ni na društvenim mrežema, kako pokazuje istraživanje "Brendvoča", rađeno u periodu od juna 2018. do februara 2019. godine, Novak je imao manje pominjanja od njegovoh najvećih rivala. Što je najgore, čak 24 odsto njih bili su u negativnom kontekstu.

Kako godi bilo, možda će jednog dana posebno u Njuorku, Parizu i Londonu shvatiti kakvog su šampiona gledali. I zažaliti što su imali tako malo razumijevanja...