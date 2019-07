Svjetski novinari ljuti na publiku na Vimbldonu: "Šta oni misle ko su?"

Osim izuzetnog meča koji su priredili Novak Đoković i Rodžer Federer u finalu Vimbldona, veliku pažnju privukla je i publika, koja nije bila naklonjena srpskom teniseru.

Novak im je na kraju "lupio šamar" i savladao Švajcarca sa 3:2 u setovima i došao do pete titule na ovom Gren Slemu.

Zbog publike koja je aplaudirala na Đokovićeve dvostruke greške, zviždala na njegove razgovore sa sudijom i na druge načine pokazala ružno lice nedostojno publike jednog gren slema, reagovali su brojni svjetski novinari i osudili takvo ponašanje.

Neki su čak priznali da su i sami navijali za Federera, ali su podvukli da je takav odnos prema jednom igraču, a pogotovo svjetskom broju jedan, nedopustiv.

I can't get over the booing. WTF do they think they are? Novak can't argue his case? That's not allowed? Furious.