Švjontek ''napada'' dva zlata na Igrama u Parizu

Za Viktora Tomaševskog, trenera Ige Švjontek, nema dileme šta su najvažnija takmičenja u 2024:

‘’Olimpijske igre u Parizu su naš prioritet, baš kao i gren slemovi’’, ističe poljski trener koji je radio i sa prethodno najboljom teniserkom svijeta iz ove zemlje, Agnješkom Radvanjskom.

A zatim je dodao:

‘’Iako je tek decembar, a Igre su u julu, već se pripremamo za njih’’, ističe poljski trener.

Iga je najbolja teniserka sveta, na Rolan Garosu je osvajala šampionski trofej tri puta. Zajedno sa Serenom Vilijems najuspešnija je u ovom veku posle Žistin Enan (4), zato je i logično da sa maksimalnim ambicijama očekuje dvostruko gostovanje u Gradu svetlostim naredne godine. Međutim, to nije sve.

‘’Osim zlata u singlu, merkamo isto i u miksu’’, ističe Tomašovski.

‘’Iga će igrati zajedno sa Hubertom Hurkačem. Biće to potpuno drugačiji izazov, jer ona ne učestvuje u ovoj konkurenciji na klasičnim turnirima’’, istakao je on.

Mnogo se priča o mogućnosti revolucionarnih promjena u profesionalnom tenisu i razdvajanju najvažnijih turnira od onih drugih, ali Poljak ne želi da se upliće u tu diskusiju.

‘’Ja ne želim u to da se mešam. Neću da bacam senku na ono što je važnije, a to su uspesi na sportskom planu. Iga, kao lider svetske liste, mora da priča o tome i pričaće o svim važnim temama za svoju karijeru, kao i svojih koleginica. Ona će odlučiti kada će to biti’’.

Ali ako neće da priča o budućnosti, Tomaševski je veoma nezadovoljan sadašnošću i ne štedi kritike na račun organizacije ženskog tenisa.

‘’WTA kao da se bori za preživljavanje. Mnogo sam razočaran načinom na koji ova organizacije funkcioniše i sve više mislim da same teniserke treba da se udruže i same pričaju o temama koje su im važne. Prije desetak godina sam imao povjerenje u WTA, kako su vodili računa o teniserkama. Ali sada je potpuno druga priča, kao da je opstanak jedini cilj i da se ne vodi mnogo računa o interesima igračica’’.

Glavni povod za ovakve priče je način na koji je bio izabran i organizovan završni Masters u Kankunu prošlog mjeseca.

‘’Volio bih da odem tamo kao turista, ali se nadam da nikada u životu više neću tamo ići iz teniskih razloga. Sve oko ovog takmičenja bila je velika sramota’’, optužuje poljski stručnjak.

