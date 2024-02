Švjontek ušla u istoriju tenisa

Poljska teniserka Iga Švjontek ovog ponedjeljka započela je 90. sedmicu na vrhu WTA liste i tako nastavila svoju vladavinu nad ženskim tenisom.

Ono što ovaj ponedjeljak čini posebnim je to što je 22-godišnja teniserka postala tek deseta igračica koja je na prvom mjestu provela 90 ili više sedmica.

Prije nje to su još učinile Štefi Graf, Martina Navratilova, Serena Vilijams, Kris Evert, Martina Hingis, Monika Seleš, Ešli Barti, Žestin Enan i Lindzi Devenport.

90 WEEKS OF 1GA @iga_swiatek is spending her milestone *90th* career week at #1 this week. She's one of only 10 women in WTA rankings history to accumulate 90 or more weeks at #1 alongside Graf, Navratilova, Serena, Evert, Hingis, Seles, Barty, Henin and Davenport: