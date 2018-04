Tajson: Đoković mi je omiljen, Federer najbolji svih vremena

Legendarni bokser Majk Tajson rekao je da mu je Novak Đoković omiljeni teniser.

Đoković je prošlog mjeseca razmijenio nekoliko udaraca sa Tajsonovom devetogodišnjom ćerkom Milan.

"On mi je trenutno omiljeni igrač. Mnogo volim da ga gledam. Odigrao je nekoliko dobrih mečeva u Monaku, nije izgledao loše", rekao je Tajson.

Ipak, "Čelični Majk" nema dilemu ko je najbolji svih vremena.

"Fantastično je što igra na ovom nivou u tim godinama. Njegovi rezultati na početku sezone su bili impresivni, nažalost, izgubio je dva u Indijan Velsu i Majamiju. Mislim da je odluka da propusti sezonu na šljaci dobra. On može to da priušti. On je najbolji svih vremena", rekao je Amerikanac o Rodžeru Federeru.