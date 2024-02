Tara ukrala šou na Đokovićevom treningu (VIDEO)

Srpski teniser Novak Đoković nastavio je sa pripremama za Indijan Vels, turnir koji nije igrao pet godina.

On je u četvrtak trenirao pred studentima Univerziteta Kalifornija koji su "upijali" svaki detalj.

Na kraju su se i fotografisali sa srpski asom, koji je ovaj Masters osvajao pet puta, posljednji 2016. godine.

Novak se prije početka priprema za Indijan Vels obratio i u video-poruci.

“Evo nas u 2024. godini, a posljednji put sam igrao ovdje 2019. Znači, prošlo je pet godina... Baš predugo nisam dio teniskog raja, jednog od, bez sumnje, najboljih turnira na svijetu. Ovo je vjerovatno omiljeni turnir mnogim igračima, uključujući i mene. Ne mogu da dočekam da zaigram pred vašim navijačima, koji su jedni od najboljih”, poručio je Đoković između ostalog.

Na spomenutom treningu prisutna je bila i kćerka Tara, koja je fotografisala Đokovića prilikom jedne pauze.

Atmosfera je bila dobra, tako da su i ostali navijači nakon treninga pohrlili da se fotografišu sa Novakom.

Podsjetimo, Indijan Vels počinje 6. marta.

Novak Djokovic hugging his daughter, Tara Djokovic, at #UCLA while the star trains for the Indian Wells this week. pic.twitter.com/hh1jqfFDTx