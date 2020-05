Tarzan o Đokovićevom ulasku u Crnu Goru

Ambasador Crnge Gore u Srbiji Tarzan Milošević rekao je da nema informacije u vezi sa zabranom ulaska Novaka Đokovića u Crnu Goru.

Novak Đoković se sprema da organizuje teniski turnir "Adria Tour", čiji dio je planiran da bude održan u Crnoj Gori.

U posljednjih nekoliko dana dosta se govori o tome da li bi srpskom teniseru bio dozvoljen ulazan u Crnu Goru, o čemu je za TV Prva govorio ambasador Crne Gore Tarzan Milošević.

"Nisam na tu temu razgovarao, imao sam kratak razgovor sa stricem Novaka Đokovića, nije bila ta tema nego u kontekstu priprema turnira. Nemam nikakvih informacija da se neće dozvoliti Novaku Đokoviću da dođe u Crnu Goru", rekao je ambasador.

Na pitanje da li to znači da se s prebrojavanjem krvnih zrnaca - ko je Srbin, a ko Crnogorac, počelo u Crnoj Gori on odgovara potvrdno, ali objašnjava da to nije inicirala vlast Crne Gore.

(B92.net)