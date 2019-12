Tea Kovačević počistila konkurenciju

Devetogodišnja bh. teniska nada Tea Kovačević na dominantan način osvojila je trofej na prestižnom internacionalnom turniru "Little Mo". Mlada teniserka je na putu do trofeja savladala pet rivalki i za to vrijeme izgubila samo četiri gema.

Sa velikim očekivanjima teniserka iz Gradiške i njen otac i trener Marko Kovačević otišli su na Floridu, a da su s pravom vjerovali da Tea može do dobrog rezultata, vidjelo se na terenu.

Mlada teniserka je u finalu savladala Rumunku Jasminu Marie Stroe 2:0, po setovima 6:0, 6:0. Talentovana teniserka je ostvarila pet ubjedljivih pobjeda bez izgubljenog seta. Redom su padale Srae Rodžers sa Bahama (6:0, 6:0), Kanađanka Tami Solola (6:1, 6:0), domaća teniserka Natali Avgustin (6:0, 6:1). U polufinalu je savladala drugu nositeljicu Rafaelu Bernal iz Ekvadora 6:1, 6:1, a u finalu je bila bolja od već pomenute rumunske nade.

"Little Mo" je jedan od najkvalitetnijih svjetskih teniskih turnira na kojem su učestvovali najbolji mlađi juniori (dječaci i djevojčice) iz cijelog svijeta. Tea Kovačević je slavila u konkurenciji teniserki do devet godina.

"Hvala svima koji su mi pomogli da dođem na turnir. Hvala puno svima na podršci. Igrala sam agresivno i pametno. Moj otac i ja smo naporno trenirali da bismo uspjeli da napravimo ovaj uspjeh. Još jednom hvala svima", poručila je Tea Kovačević iz SAD, a prenosi "Micro mreža".