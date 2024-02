Tek četvrti igrač rođen poslije 2000. godine kome je to pošlo za rukom

Danski teniser, Holgar Rune savladao je Pabla Jamaza-Ruiza (7:5, 6;2) u drugom kolu turnira u Monpeljeu i tako ostvario svoju 100. pobedu u karijeri.

Trenutno sedmi igrač na ATP listi, takođe je postao tek četvrti igrač rođen u 21. veku kome je to pošlo za rukom. Prije njega to su učinili Feliks Ože-Allijasim, Janik Siner i Karlos Alkaraz.

Takođe, momak koji će u avgustu napuniti 21 godinu uspio je da ispiše nove stranice kada je skandinavski tenis u pitanju. Naime, postao je tek peti Skandinavac koji je uspio da ostvari toliki broj pobjeda prije nego što je napunio 21 godinu. Do sada je to uspjelo samo takvim legendama kakve su Bjorn Borg, Mats Vilandert, Štefan Edberg i Kent Karlson.

