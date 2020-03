Tenis je "zamrznut" – da li je i Federerov rekord?

Iako tenis trenutno ne mrda zbog pandemije koronavirusa, Novak Đoković bi mogao da se značajno približi rušenju jednog rekorda Rodžera Federera.

Glasno je odjeknula, ali nije iznenadila vijest da su ATP i WTA došli do zajedničkog dogovora da "zamrznu" svoje rang liste.

To znači da u narednom periodu do 8. juna, to jest sve dok se tenis ne bude igrao, bodovno stanje na rang listama biti nepromijenjeno. Novak Đoković će biti prvi sa 10.220 bodova, Rafael Nadal odmah iza njega sa 9.850, zatim Dominik Tim sa 7.045, Rodžer Federer sa 6.630, i tako dalje...

Ovakav potez ATP (iako potpuno opravdan) će najviše naškoditi srpskom teniseru, koji nije branio pretjerano veliki broj bodova sve do sezone na travi.

Najviše će profitirati Rafael Nadal, koji je mogao da izgubi ogroman broj bodova, tokom "njegove" šljake i da time padne daleko iza Novaka u vrhu liste.

Ipak, sada je jasno da tenis barem do sezone na travi nećemo gledati, ali postavlja se drugo pitanje – šta će biti sa brojem nedjelja provedenim na vrhu?

U svom saopštenju ATP se nije dotakao teme broja nedjelja provedenih na prvom mjestu, što je još jedan od rekorda (Rodžera Federera) koje Đoković pokušava da preotme.

ATP lista je "zamrznuta" od ove nedjelje, a ako se ona računa, što se trenutno ne zna, Đoković ima 282. nedjelje provedene na prvom mjestu.

Ukoliko bodovi ostanu "zamrznuti" (što će se desiti barem do 8. juna), a nedjelje nastave da se broje, Novak će veoma brzo i sigurno stići Pita Samprasa koji je treći sa 286, već u aprilu.

To znači i da će najbolji srpski sportista nakon završetka suspenzije sezone, koja možda dođe i poslije planiranog početka juna, imati oko 294 nedjelje na krovu teniskog svijeta.

Time bi se Novak značajno približio Rodžeru Federeru i njegovom rekordu od 310 nedelja, ali i dalje ostaje na Asocijaciji teniskih profesionalaca da se oglasi.

Što se WTA tiče, tu bi najviše profitirala Ešli Barti, koja je trenutno prva na svijetu sa 8.717 bodova, iza Simone Halep, Karoline Pliškove, Sofije Kenin...

(B92)