"Tenis ne mora da brine za budućnost odlaskom velike trojke"

Šta će biti sa teniskom kada se "velika trojka" koju čine Đoković, Federer i Nadal povuku? Direktor turnira u Akapulku ima odgovor na to pitanje.

Raul Zurutuza, direktor turnira iz Serije 500 u Akapulku, vjeruje da je tenis spreman da nastavi sličnim ritmom kada se najbolji igrači u istoriji tog sporta povuku.

On je, upitan da li vidi dobru budućnost tenisa nakon tih povlačenja, bio siguran u svoj odgovor.

"Naravno! Moramo biti spremni na nova lica i na to da mladi momci preuzmu pozornicu. Zverev, Šapovalov... Ima ih mnogo. Poslije Mekinroa je neko došo, isto kao i poslije Samprasa. U životu postoje faze i tenis ima odličnu budućnost", rekao je Zurutuza u intervjuu za "Tennis World USA".

Na ovogodišnjem izdanju Akapulka titulu je osvojio Kirjos, koji je pobijedio igrače kao što su Nadal, Vavrinka i Zverev. U nekoliko navrata Australijanac je imao rat sa publikom, ali ga Zurutuza zbog toga nije kritikovao.

"Kada pričamo o cijelom njegovom turniru, on je dosta razgovarao sa navijačima. Nekima se svidio, nekima nije. Mislim da je to sve dio njegove ličnosti. Meksički navijači su ga proslavili kao velikog šampiona, a taj meč protiv Nadala je bio spektakularan. On se tako ponaša, a ja ne mogu da kažem da li je to dobro ili loše", dodao je direktor turnira u Meksiku.