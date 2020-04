Tenis u izolaciji: Okršaj Italijanki na krovovima zgrada

Dvije stanovnice italijanske regije Ligurije pronašle su originalan način da ostanu u formi u uslovima samoizolacije – odlučile su da igraju tenis na krovovima zgrada.

Video-snimak koji traje 20 sekundi postao je vrlo popularan na internetu.

Na društvenim mrežama ovaj spektakularan način igranja tenisa trenutno ima više od pet miliona pregleda, a u subotu je snimak objavio "ATP" na Tviteru.

Prema posljednjim podacima, u Italiji je registrovano 176.000 slučajeva oboljelih od virusa korona, preminulo je 23.227 osoba, a ozdravilo više od 55.000 osoba, prenosi "Sputnjik".

Just incredible to see Liguria, Italy | #tennisathome pic.twitter.com/dh8bqlvFhj