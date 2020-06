Teniser koji je bio pozitivan na kokain traži Đokovićevu odgovornost

Novak Đoković je na udaru javnosti zbog Adria tura u vrijeme korona virusa. Britanski teniser Danijel Evans smatra da srpski as mora da snosi posljedice.

"Mislim da je svima dao loš primjer. Iako u toj državi ne postoje mjre o socijalnom distanciranju, mislim da su toga morali da se drže. To nije šala, zar ne? Iako su se u toj državi mjere ukinule i sve se vratilo u normalu, ja bih i dalje gledao da se što više distanciram od drugih osoba, koliko god mogu", započinje Evans.

Nastavio je oštro.

"Uopšte nije dobro što Grigor Dimitrov ima korona virus i što Ćorić ima korona virus, ali ako 'vratite film', da li je to iznenađenje? Mislim da je to pitanje koji svi treba da postavimo. Možemo mnogo da naučimo iz ove situacije. Nadam se da ova situacija neće otkazati US Open. Nadam se da se neće predomisliti organizatori US Opena, poslije svega što se tamo desilo", rekao je on.

Osvrnuo se i na činjenicu da je Novak Đoković predsjednik Savjeta igrača.

"Ne znam. Iskreno, kada dođem na te sastanke, ne znam ni šta se priča, ni kako to funkcioniše, ni kako su svi oni došli na te pozicije. Ali, sagledajte situaciju. Mislim da ne bi trebalo da se prave žurke i da se igrači provode i igraju zajedno. Dva tenisera su testirana pozitivna na korona virus i mora neko da preuzme odgovornost i objasni kako je došlo do ove situacije. Đoković mora da snosi odgovornost", zaključio je Evans, prenosi "Informer".

Inače, Evans je 2017. godine bio suspendovan jer je bio pozitivan na kokain. ITF je tada saopštio da je Evans odmah priznao da je koristio kokain.