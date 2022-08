Teniser nedavno optužen za namještanje, a sada i za nasilje u porodici

Gruzijski teniser Nikoloz Basilašvili prolazi kroz težak životni period, pošto je njegova bivša supruga Nela Dorokašvili objelodanila da se protiv njega vodi postupak zbog nasilja u porodici. Dodajmo i to da je nedavno optužen i za namještanje mečeva.

Basilašvili je na mastersu u Sinsinatiju poražen od Donalda Mekenzija vrlo ubjedljivo s 0:6, 1:6. Sada je jasnije zašto se to dogodilo. Basilašvili se susreće sa sudskim procesom u Tbilisiju, pošto ga je bivša supruga optužila za fizičko nasilje.

Basilašvili je u proljeće 2020. godine bio uhapšen zbog nasilja nad bivšom suprugom Nelom Dorokašvili, ali je ubrzo pušten uz kauciju.

Nela je dala intervju za gruzijski portal La Nacion gde je pričala o psihičkom i fizičkom nasilju sa kojim se nosila.

"Tokom vjenčanja saznala sam da se viđa sa drugom osobom. Na dan vjenčanja žena treba da bude srećna, a ja sam bila vrlo nesrećna. Izuzetno mi je teško o tome da pričam. Vrlo je boljelo, ali emotivno je bilo još teže", rekla je Dorokašvilijeva.

Ispričala je i jezive detalje i način na koji se poznati teniser ponašao prema njoj tokom zajedničkog života.

"Pet-šest mjeseci poslije vjenčanja počeo je da me ponižava i vrijeđa, a počelo je i fizičko nasilje. Sjećam se jednom prilikom kada sam legla da spavam poslije svađe i probudio me je tako što me polio hladnom vodom, bacao mi je hranu na glavu, čupao me za kosu. Kada bi napravio uspjeh na terenu dolazio je kući i vikao 'ja sam kralj', sve kako bi se ja ponašala kao njegova služavka", kazala je ona.

Njih dvoje imaju sina Lukasa koji je rođen 2015. godine. Prepričala je i jedno od traumatičnih iskustava tokom trudnoće.

"Veći dio trudnoće provela sam sama, on je insistirao da što više vremena provodim u kući zbog trudnoće i poslušala sam ga. Tokom tog perioda me je često vrijeđao i mene i članove moje porodice, nazivao nas je 'pacovima', 'zmijama' i slično", izjavila je.

Zatim je objasnila zašto je ostala sa njim pored nasilja i svega što je preživjela u braku.

"U skoro svakom razgovoru sa porodicom sam spominjala da želim da idem, nisu bili iznenađeni kada su čuli za razvod. Jednostavno, plašila sam se da ga napustim ranije", zaključila je Dorokašvilijeva.