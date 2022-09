Teniser o Alkarazu: Treba odrasti i prilagoditi se slavi

"Jako sam sretan što sam postao svjetski broj 1 i što sam u tome napredovao", rekao je Karlos Alkaraz nakon osvajanja svog prvog Grend Slema u Njujorku.

Kasper Rud je dodao da Alkaraz treba odrasti i prilagoditi se slavi i onome što ona nosi, a tinejdžer se široko nasmijao od uha do uha i odgovorio na to sa: "On je lud za mnom."

Niko nije mislio da će ovako nešto Alkaraz uraditi sa 19 godina. Sve je došlo tako brzo da nikada ne bismo mogli pomisliti da će poraziti Norvežanina, Kaspera Ruda na Slemu. Uprkos tome što mu to nije bio prvi susret s njim.

Karlos i Kasper susreli su se prošle godine u Marbelji u Španiji, gdje je Karlos pobijedio u dva seta u četvrtfinalu. Prije samo šest mjeseci, tinejdžer je pobijedio Ruda u dva seta u Majamiju i osvojio naslov.

Sada je otišao na US Open kako bi osvojio još jedan naslov u odnosu na Norvežanina.

Prije Majamija, Karlos je sumnjao u svoju pobjedu na Mejdžoru, ali priznaje da "otkako sam osvojio Majami, osjećao sam da mogu imati Grend Slem u svojim rukama."

Borba za konstantnost i dominaciju je prava, a kod muškaraca u 2020. naslov je osvojio Dominik Tiem, a prošle godine Danil Medvedev.

(Tennis World USA)