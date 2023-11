Teniseri Italije pobijedili Srbiju i plasirali se u finale Dejvis Kupa

MALAGA - Teniseri Italije plasirali su se u finale Dejvis Kupa, pošto su pobijedili Srbiju u dublu 2:0 (6:3, 6:4) i ukupnim rezultatom 2:1 stigli do meča za titulu.

Za trofej će sutra igrati protiv Australije. Italija se domogla finala poslije ogromnog preokreta i situacije u kojoj je Novak Đoković imao tri vezane meč lopte protiv Janika Sinera za plasman Srbije u finale. Siner je na kraju dobio taj meč, pa je o plasmanu u finale odlučivao dubl. Za Italiju su igrali Lorenco Sonego i Janik Siner, a za Srbiju Novak Đoković i Miomir Kecmanović.

U prvom setu Italijanima je bio dovoljan jedan brejk da osvoje set. Na startu drugog seta oba tima su napravila po jedan brejk, a kod rezultata 2:2, Srbija je propustila čak tri vezane, a ukupno četiri brejk lopte. Zatim je Italija napravila brejk, ali je kod vođstva "azura" 5:4 Srbija imala brejk loptu i šansu da se vrati u meč.

Nisu ipak Đoković i Kecmanović uspjeli da naprave novi brejk, Italijani su vezali tri poena i tako stigli do finala posle sat i 36 minuta igre. Sutrašnje finale Dejvis Kupa između Italije i Australije počeće u 16 časova. Italiji će to biti osmo finale, prvo posle 1998. godine, a slavila je samo jednom, davne 1976. Australija ima čak 28 pehara u Dejvis Kupu, ali je poslednji osvojila davne 2003. godine. Uz to, Australija je poražena u čak 20 finala, uključujući i prošle godine protiv Kanade, piše Tanjug.

