Teniseri u Melburnu se borili za dah, mečevi zbog zagađenog vazduha prekinuti

Teniseri i teniserke koji su počeli kvalifikacije za Australijan Open bili su primorani da prekinu igranje zbog izuzetno zagađenog vazduha.

Organizatori turnira su bili primorani da izdaju naredbu da se mečevi prekinu na sat vremena pošto je kvalitet vazduha bio toliko loš da su pojedini morali čak i da predaju mečeve.

Tako nešto dogodilo se slovenačkoj teniserki Dalili Jakupović u meču sa Stefani Fogel iz Švajcarske.

Dalila je dobila prvi set sa 6:4, ali na 5:6 u drugom nije mogla da diše. Morali su da joj pomognu da izađe sa terena, osjećala se jako loše.

"Bilo je zaista, zaista loše. Nikada nisam iskusila ovako nešto. Bila sam zaista uplašena da ću se srušiti na teren, nisam više mogla da hodam", izjavila je Jakupovićeva.

Osim jednočasovne pauze, organizatori su izdali naredbu i za otkazivanje treninga, ali su najavili da će se kvalitet vazduha stalno pratiti. Oni očekuju da se kvalitet vazduha popravi, ali igrači ne vjeruju u te priče, bez obzira što su i juče ponavljali kako im je "zdravlje igrača na prvom mjestu", te da će se sve odluke donositi poslije konsultacija sa medicinskim timom, naučnicima i Biroom za meteorologiju.

"Mislim da nije fer igrati u ovakvim uslovima, nije uopšte zdravo za nas igrače. Bila sam iznenađenja, očekivala sam da nećemo igrati, ali nismo imali mnogo izbora".

"Bijesna sam i tužna. Više tužna jer sam bila na putu da pobijedim, a nisam mogla da završim meč. Nemam astmu niti probleme sa disanjem kada je vrućina", zaključila je Jakupović.

Eženi Bušar je takođe morala da zatraži medicinski tajm aut u meču sa Ju Ksijaodi, ali je nekako uspjela da izgura meč do kraja i pobijedi da 4:6, 7:6 (4), 6:1.

Egzibicioni meč Marije Šarapove na Kujongu je morao da bude prekinut pošto su se i Ruskinja i Laura Zigemund požalile na kvalitet vazduha. Zigemund je vodila sa 7:6, 5:5 kada su riješile da ne igraju dalje.

"Počela sam da kašljem u drugom setu, ali sam mislila da to ima veze sa tim što sam bila bolesna nedavno. Onda sam čula Lauru kako se žali zbog istih stvari sudiji. Bile smo na terenu više od dva sata, bilo je u redu što je meč prekinut", izjavila je Šarapova.

Mnogi ljudi su nosli zaštitne maske, a pojedinim igračima, poput Bernarda Tomića su provjeravali kako diše tokom meča kvalifikacija.

Kvalitet vazduha u Melburnu je zbog velikog broja požara u Australiji izuzetno loš. Stanovnicima je savjetovano da u utorak ne napuštaju svoje domove bez prijeke potrebe.

