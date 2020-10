Teniserka usred meča izvadila ručak i počela da jede

Laura Sigemund, iskusna njemačka teniserka, šokirala je javnost, u osmini finala Rolan Garosa.

Tokom meča protiv Paule Badosa Gibert, u trenutku kada se španskoj igračici ukazivala pomoć, ona je izvadila ručak i počela da jede.

Sigemund je iskoristila kratku pauzu i iz torbe, pored banane i čokoladice, izvadila zdjelicu, uzela je viljušku i počela da jede.

"Imala sam problem sa stomakom i nisam mogla da jedem prije meča. Zamolila sa fizioterapeuta da mi donese nešto sa ugljenim-hidratima. Rižu ili krompir, nebitno. Vjerovatno je čudno izgledalo to što jedem tako sa viljuškom, ali bolje nego da imam nizak šećer", objasnila je njemačka teniserka, koja je slavila sa 2:0 i izborila plasman u četvrtfinale.

Best use of your time when your opponent is receiving treatment #RG20 #Siegemund pic.twitter.com/4IDUP9CCSv