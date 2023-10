Teniska legenda: Novak Đoković je gospodar

Titula na Australijan Openu, pa mjesec dana pauze do turnira u Dubaiju. Onda novi mjesec teniske apstinencije, pa početak sezone na šljaci, preskočen masters u Madridu, odnosno Rim kao zagrijavanje za Rolan Garos gdje je ušao u vječnost kao prvi teniser sa 23. grend slem titule. Nakon Frenč Opena, novih mjesec i kusur dana pauze do Vimbldona, a nakon izgubljenog londonskog finala, period od 35 dana bez tenisa sve do Sinsinatija. Kada je Novak Đoković na US Openu nakalemio još jedan Grend slem trofej, te pomogao Srbiji da se nađe na završnici Dejvis kupa u Malagi (21. do 27. novebra), bilo je jasno da ga do kraja sezone čekaju još samo dva turnira (masters u Parizu i završni masters), odnosno završnica lova na pehar sa reprezentacijom Srbije.

Dakle, četiri pauze od po mjesec, mjesec i po dana. Neke svjesno isplanirane, neke nametnute, poput one proljećne kada nije mogao u Sjedinjene Američke Države na masterse u Majamiju i Indijan Velsu. A opet, sezona sa pet titula za 36-godišnjeg teniskog titana - tri sa Grend slemova, jedna masters i još jedna sa ATP 250 turnira.

Ma koliko Novak Đoković činio da sve to deluje prilično lako, verovatno ne postoji teniser koji se ne bi saglasio sa tim da je ipak popriličan izazov "vratiti se u štos", kada nedjeljama ne igrate takmičarske mečeve, a onda dođete na turnir gdje se očekuje da dominirate i na kraju osvojite trofej.

Već neko vrijeme Novak Đoković pravi, za sebe savršenu kombinatoriku u teniskom kalendaru, pametno bira gdje će da nastupi, a koje će turnire eskivirati. Jer odavno je podvukao Grend slemove kao isključivi prioritet, a u 37. godini života ne može se baš očekivati da iz nedjelje u nedjelju, neumorno skačete sa turnira na turnir, letite iz države u državu, mijenjate časovne zone.

"Đoković je gospodar teniskog kalendara jer zna tačno šta mu je potrebno u svakom trenutku", rekao je stručni konsultatnt Eurosporta Aleks Koreča

Potom je nastavio:

"Ali da biste to radili morate do tančina da poznajete svoje tijelo, da znate svoju igru... Morate biti svjesni kada je zenit vaše forme, koji su to trenuci. Stoga, Novak to radi nevjerovatno dobro, ali istovremeno to nije nimalo lako. Jer treba se posle mjesec i po dana pauze pojaviti na turniru i biti spreman da ga osvojiš. Morate da budete spremni na to da se tokom prvih nekoliko dana i uvodnih mečeva nećete osećati komotno, biti svoj na svome poput drugih igrača. Čak iako ste redovno trenirali, to su dvije potpuno različite stvari."

Povratak Novaka Đokovića takmičarskim mečevima vidjećemo krajem oktobra na pariskom mastersu gdje ga je prošle sezone u finalui to poslije preokreta zaustavio Holger Rune. Pojuriće Novak u šestu titulu u Bersiju, uz potencijalno još jedan okršaj sa Karlosom Alkarasom u eventualnom finalu.

