Teniska legenda postaje novi Đokovićev trener

Kraj saradnje Novaka Đokovića i Gorana Ivaniševića vijest je koja je zaokupila sve sportske strane, a pogotovo one teniske.

Od momenta kada je ta vijest ugledala svijetlo dana i to preko Novakovog instagram naloga, otvorilo se pitanje ko će biti novi saradnik srpskog tenisera.

Baš u tom periodu, vremenu te očigledne tranzicije na profesionalnom nivou, odlučio je svjetski broj jedan da pripreme za šljaku započne u Beogradu.

Jedno lice ga je pratilo na svakom od tih treninga, a to je – Nenad Zimonjić, koji čini se i treba da postane novo ime na Đokovićevoj klupi.

Hearing this morning that Nenad Zimjonic will be named coach of Novak Djokovic.