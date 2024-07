Teniski klasik u Parizu: Đoković na Nadala u drugom kolu OI

Novak Đoković dobio je rivala na Olimpijskim igrama u Parizu.

Đoković će u prvom kolu igrati protiv Ebdena.

Rivala je saznao i Rafael Nadal koga na startu turnira čeka Marton Fučovič.

Đoković i Nadal će se sastati u drugom kolu u slučaju pobjeda.

Mens singles #Olympic draw First round Djokovic vs Ebden Fucsovis vs Nadal Possible 2d round betwen Nadal and Djokovic!