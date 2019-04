Teniski savez RS nagradio najbolje

Najveći problem je smanjenje broja mladih tenisera, naglašeno je na redovnoj sjednici Skupštine Teniskog saveza RS u subotu u Banjaluci.

"Glavni zadaci idu u pravcu pronalaska rješenja, animacije mladih, poboljšavanju uslova kako bismo omasovili ovaj sport", rekao je Zlatko Ritan, predsjednik Skupštine TSRS, dok je Dragan Dragičević istakao da Savez već radi na tome:

"Od januara smo organizovali tri ekspedicije, u Široki Brijeg, Poreč i Umag. Savez je učestvovao u troškovima, obezbijedio trenera i okupio najbolje igrače te organizovao zajedničke treninge koji su neophodni za razvoj igrača."

Na sjednici su usvojeni Finasijski i Izvještaj o radu za 2018, i planovi za 2019, a u Upravni odbor imenovan je Davor Šolaja umjesto Saše Trivića, koji ide u UO TS BiH. Takođe, nagrađeni su najbolji u 2018. i to u kategoriji do 10 godina: Lana Miletić (TK Foča), Ian Boloban (Borac), do 12: Anastasija Ignjatić (Elit), Marko Maksimović (Doboj), do 14: Anastasija Ignjatić (Elit), Andrej Nedić (Doboj), do 16: Sara Mikača (Mladost), Stefan Lalić (Mladost), a do 18: Sara Mikača (Mladost), Vladan Tadić (Mladost). Priznanje za rezultate na međunarodnom planu u dobili su Mikača i Dražen Petrović (Olimp 2000), najuspješniji trener je Saša Dragičević (Elit), a klub TK Doboj. Priznanje je naknadno uručeno Bojanu Mičiću za najboljeg trenera u 2017.