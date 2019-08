Teniski stručnjaci dali svoju prognozu: Novak osvaja titulu na US openu

Srpski teniski stručnjaci prognoziraju da će Novak Đoković da opravda ulogu prvog favorita na US openu i da će da osvoji titulu, da će u finalu najvjerovatnije da igra protiv Rafaela Nadala, odnosno da Rodžer Federer u njegovom dijelu žrijeba neće ni stići do polufinala.

To su utisci sa teniske konferencije u Beogradu koju je danas organizovao "Eurosport", a na kojoj su govorili Bogdan Obradović, srpski trener i selektor Dejvis kup reprezentacije koja je 2010. osvojila "salataru", Goran Bubanj, jedan od naboljih poznavalaca bijelog sporta u Srbiji i bivši selektor reprezentacije, zatim Boris Pašanski, svojevremeno prvi reket Srbije i učesnik sva četiri grend slema, kao i Dušan Orlandić, izvršni direktor Teniskog saveza Srbije.

"Siguran sam da US Open osvaja Novak. Mislim da su ovo njegove zlatne godine i da je njegova karijera ne samo u usponu, već bih rekao da je sve ono što radi na terenu prava umetnost. Iako je broj jedan, njegova igra stalno napreduje, posebno servis. Neverovatno je da se on i dalje razvija. Poboljšao se i po tome što ume da skrati poen kada je god potrebno. Jedan je od retkih igrača koji imaju podjednako forhend i bekhend.

Jako je inteligentan, sjajan je šahista i matematičar na terenu, mentalno je daleko iznad drugih, a način na koji kontroliše emocije je nešto ga izdvaja. Pametno se čuva u prvoj nedelji grend slema, štedi snagu i energiju, a potom pojačava ritam kako se bliži završnica. Uveren sam da će tako da bude i ovog puta, i da će dominirati takmičenjem. Tek sledi njegova era, preskočiće sve Federerove rekorde, a mi nismo ni svesni Novakove veličine", ističe Obradović.

Boris Pašanski smatra da najveće šanse za finale imaju dvojica prvih nosilaca, ali da će u slučaju da dođe do tog susreta pobjednika mogu da odrede i spoljašnji detalji, poput brzine podloge na terenu.

"Novak je naravno favorit broj jedan za osvajanje US opena. Što se tiče Federera, mislim da će ono finale Vimbldona ostaviti trajne posledice po njega, jer je imao u rukama sve karte da dobije taj meč, ali je Đoković izvukao nešto što se generalno ne izvlači. Sve je bilo na Federerovoj strani i to se videlo i u drugom i četvrtom setu. Nole je na kraju pobedio, odigrao dobar meč. Mogao je da pobegne Novaku za jedan grend slem i to je u takvim mečevima veoma bitno, tako da je to finale nosilo nešto više nego običan meč.

Sa druge strane, Federer uvek može da iznenadi. Mi ga često otpišemo, a on se vrati. Međutim, što se tiče ovog konkretnog US opena, ja ne bih otpisao Nadala. Ceo svet ga već godinama otpisuje, ali on i dalje beži Novaku za 2 ili 3 grend slema i ima najveći broj poena na ATP trci ove godine", smatra Pašanski.

Kaže da je Rafa neko ko ima već godinama taktiku po kojoj se povlači pred Federerom i Novakom, prepušta im ulogu favorita i na taj način se oslobađa dodatnog pritiska.

"Ponovo je drugi nosilac, i ako njih dvojica budu igrali finale svašta može da se desi. Videćemo kakva će biti podloga. Nekad je ubrzaju, a nekad uspore na centralnom terenu, i to mislim da može dosta da utiče na ishod. Novak, naravno, uvek može da deklasira Nadala, ali i Nadal uvek može da nađe neki tračak u igri, da se za njega zakači i pobedi", kaže Pešanski.

U Đokovićevom žrijebu mnogi vide potencijalnu opasnost u četvrtfinalu, gdje bi po projekciji žrijeba trebalo da se sastane sa Medvedevim, od kog je nedavno izgubio u polufinalu mastersa u Sinsinatiju.

"Govori se o Medvedevu, kao možda najvećoj prepreci na tom putu, ali nisam siguran da Rus uopšte može da prođe do četvrtfinala. Uopšte, ta nova generacija u vrhu ATP tura kao da nije dovoljno spremna na odricanja. Posebno problematičan je period između 25. i 30. godine, kada igrači počinju da formiraju porodice, kao Novak i Federer, i tu se vidi njihova mentalna jačina, jer i u tim uslovima uspevaju da dominiraju. Jedini način da opstanete toliko dugo u vrhu je ta motivacija da obarate rekorde, a to mladima nedostaje, jer su u situaciji da imaju osvojen jedan masters ili dva, a sa druge strane su teniseri sa 15 grend slemova i više. Kada se sve podvuče, potpuno sam ubeđen da je Novak najveći favorit za osvajanje turnira", rekao je Bubanj.

Izvrši direktor TSS-a, Dušan Orlandić, pohvalio je i ostale srpske tenisere u glavnom žrijebu.

"Definitivno je Novak favorit. Verovatno će u finalu igrati protiv Nadala. Cicipas, ili pak Medvedev koji je u najboljoj formi od tih mlađih tenisera, nisam siguran da mogu da iznenade. Možda Dominik Tim može da uradi nešto više u svom delu žreba. Ali, sve će biti u Novakovim rukama.

Ponosan sam na sve naše igrače u Njujorku, ne samo na Đokovića. Nadam se da će doći do srpskog derbija u trećem kolu, gde Novak igra protiv Lajovića. Nadamo se i da će uspehe nastaviti da niže i Momir Kecmanović, dok je Krajinović igrač za koga je teško predvideti kakav rezultat može da ostvari. Reč je o teniseru sa ogromnim potencijalom, ali on može svakog da pobedi, a i od svakog da izgubi. Želim im svima sportsku sreću", zaključuje Orlandić.

