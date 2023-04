Teniski svijet opet šokiran u Monte Karlu: Ispao i Cicipas

Bilo je to dvostruko slavlje za Tejlora Frica u petak u Monte Karlu. Ne samo da je njegova četvrtfinalna pobjeda od 6-2, 6-4 nad dvostrukim braniocem naslova Stefanosom Cicipasom bila 200. pobjeda u njegovoj karijeri, već je on i prvi Amerikanac koji je došao do polufinala u Monaku za 20 godina.

Posljednji Amerikanac koji je tamo stigao do posljednje četvorke, bio je Vins Spejd 2003. godine.

Fric se branio iz blokova protiv Cicipasa, izgradivši 4-0, dvostruki brejk za samo 17 minuta, nakon čega su dva igrača razmjenjivala dobre poene dok Fric nije uzeo prvi set od 29 minuta u svoj džep.

Two-time defending champion Stefanos Tsitsipas fails to make it past the quarterfinals this time as he goes down 2-6, 4-6 to Taylor Fritz at #MonteCarloMasterspic.twitter.com/7Rsp1HkybC