Tenisko čudo iz Gradiške: Tea ponovo očarala Evropu

Teniski dragulj iz Gradiške, Tea Kovačević sa nepunih 13 godina nastavila je da pomjera granice.

Ovaj put jedna od najtalentovanijih teniserki Evrope je osvojila Tenis Evropa turnir do 16 godina u Albaniji. Tako je postala prva juniorka Bosne i Hercegovine kojoj je to sa nepunih 13 godina uspjelo.

Na putu do finala Tea je pobijedila dvije najbolje Grkinje u U16 kategoriju, u četvrtfinalu Despojnu Koskinu, a u polufinalu Mirto Proimaki sa 6:4,6:1. U finalnom meču Tea je nadjačala izvrsnu Belgijanku Selin Vajnen sa 6:4,6:2 i tako ponovo ispisala istoriju bh. sporta.

Zanimljivo je da je Tea u Tirani igrala i finale dublova, ali je sa partnericom iz Rusije Alinom Sogomonian tijesno izgubila taj meč sa 7:6, 6:3. Tea je već odavno postavila nove standarde i oborila sve moguće rekorde u juniorskom tenisu, a ovaj zadnji je kao šlag na tortu. Treba napomenuti i to da je prošle sedmice „mala aždaja“ uspjela da se domogne još jednog finala Tenis Evrope U16 kategorije, ali je to finale izgubila od Slovakinje Sofije Barhacove. U Tirani je pak otišla korak dalje i podigla veliki šampionski pehar.

Tea je tako nastavila da podiže nedostižne standarde u našoj teniskoj istoriji koji do sada nisu viđeni i sigurno iz kategorije u kategoriju igra sve dominantniji tenis i vodi se za jednu od najboljih teniserki svijeta do 16 godina, dok je u konkurenciji do 14 godina odavno u samom vrhu, iako nema još ni 13 punih godina.