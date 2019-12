Tennis.com: Đoković teniser decenije

Teniski portal tennis.com izabrao je Novaka Đokovića za najboljeg tenisera u protekloj deceniji.

Đoković je u tom periodu uspio da nadmaši svoje najveće rivale, Rodžera Federera i Rafaela Nadala i osvoji najveći broj Grend slem titula.

Činjenica da je prije početka ove decenije imao samo jednu Grend slem titulu, a da je od 2010. do kraja 2019. osvoijio čak 15, jasno govori koliko je Novak bio dominantan u svijetu tenisa.

Novak je u tom periodu ostvario učinak od 627 pobeda i tačno 100 poraza, a sve to uradio je u situaciji kada je publika mahom bila na strani njegovih rivala, Federera i Nadala.

Scene sa ovogidišnjeg finala Vimbldona ostaće mnogima u sjećanju, publika je bila uz Federera, ali je srpski as uspio da sve to prevaziđe i na kraju izađe kao pobjednik poslije četiri sata ai 57 minuta igre.

"Đoković je našao način da pobjedi. Teniser koji ima 32 godine odigrao je brojne triler mečeve, to finale Vimbldona opisao je kao mentalno jedno od najtežih čiji je bio učesnik. Lanac događaja tog dana - Đokovićeva pobjeda, publika koja je navijala protiv njega, mediji preokupirani Federerom i Nadalom", sve to je bio siže protekle decenije u muškom tenisu. Suočen sa publikom koja obožava Federera tako dugo, Đoković je pribjegao jednom mentalnom triku vjerujući da su te ovacije upućene ustvari njemu. Oni su uzvikivali Rodžer Rodžer, a ja sam čuo Novak, Novak", dio je teksta novinara Stiva Tinjora koji govori o Novakovom uspjehu u poslejdnjoj deceniji.

Koliko je Novaku bilo teško svjedoče i riječi teniskog stručnjaka Pola Anakona.

"Nesreća za Novaka on se pojavio u eri Nadala i Federera. Bio je fantastičan, ali teško mu je jer mnogo ne cijene dovoljno to što je on pored njih dvojice učinio", rekao je Anakon.

On je dodao i ovo:

"Novak mora da bude ono što jeste. Kada je opet osvojio Vimbldon više se nije ni trudio da pridobije bilo koga. Nije bilo pada na travu, krika radosti, pokušaja da se slavi uz publiku koja je bila protiv njaga. Pobijedio je za sebe. On je šampion, prosto i jednostavno", zaključio je Anakon prenosi b92.