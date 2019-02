Teške riječi između Kirjosa i Nadala nakon meča

Australijski teniser Nik Kirjos odgovorio je Rafaelu Nadalu na njegov komentar da "ne poštuje publiku, protivnika, a ni sebe".

"Ja sam drugačiji, kao što je i on drugačiji. Neka se fokusira na ono što treba da radi. Ne zna ništa o mom putovanju i o tome kroz šta sam prošao. Ne zna ništa o meni. Ne želim da slušam to", odgovorio je Kirjos Nadalu.

Australijanac je poslije velike borbe i tri seta pobijedio Španca u osmini finala Akapulka, i nakon toga je uslijedio komentar Rafe.

"Nedostaje mu poštovanje prema publici, protivniku, a i prema sebi", rekao je Nadal o svom protivniku.

"On je teniser koji ima ogroman talenat, mogao bi da osvaja Grend slemove i da se bori za prvo mjesto na ATP listi", rekao je Španac poslije meča.

Nadal je poražen od Kirjosa poslije velike borbe i drame.

Australijanac je poznat kao teniser sa problematičnim karakterom, a tokom meča s Nadalom to se ponovo vidjelo.

Nik je potom nastavio da priča o meču.

"To je način na koji igram. A tu je i način na koji on igra. Veoma je spor između poena, a postoji pravilo da tempo igre diktira onaj koji servira. Ne želim da komentarišem njegovu igru. Ja imam svoju, a on njegov stil. Igrali smo dobro, to je sport, ljudi su drugačiji".

Kirjos je prokomentarisao i pobjedu.

"Velika je ovo pobjeda. Mnogo sam se mučio ove godine, tako je prilično posebno što sam uspio da odigram na ovakvom nivou protiv prvog nosioca. Ova pobjeda će mu značiti na samopouzdanju", rekao je Kirjos.

Nik Kirjos u četvrtfinalu Akapulka igraće protiv Stana Vavrinke, koji je u dva seta pobijedio Stiva Džonsona.