Težak poraz Olge Danilović

Srpska teniserka Olga Danilović poražena je na startu turnira u Montereju od Belgijanke Kristen Flipkens poslije dva odigrana seta.

Flipkens je veoma lako izašla na kraj sa 18-godišnjom Danilovićevom, po setovima 6:2, 6:1.

Srpska teniserka je dobro započela duel i u prva dva servis gema izgubila tek dva poena, ali se sve raspalo u njenoj igri u nastavku seta.

Ništa bolje nije bilo ni u nastavku – Olga je uspjela da dođe do uvodnog servis gema, uz četiri spasene brejk lopte, ali ne i do ijednog gema više do kraja meča.

Danilovićevoj je ovo treći poraz zaredom, poslije ispadanja u prvom kolu Majamija i četvrtfinalu čelendžera u Gvadalahari. Trenutno zauzima 120. poziciju na svijetu, što je za 24 pozicije slabije od njenog renkinga karijere.

Flipkens se u narednom kolu sastaje sa boljom iz duela u kojem se sastaju Britanka Harijet Dart i Slovenka Dalila Jakupovič.

Pobednica turnira u Montereju osvojiće 280 WTA bodova i ček na 43.000 dolara. Titulu brani Špankinja Garbinje Mugurusa.