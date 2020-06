Tim: Radujem se, prvi put dolazim u Srbiju

Austrijski teniser Dominik Tim, uz Novaka Đokovića najveća zvezda turnira "Adria Tour" u Beogradu, izjavio je da se raduje prvom dolasku u Srbiju.

"Neverovatno, ali nikada do sada nisam bio u Srbiji. Ne znam zašto je to tako, jer kod vas postoji mnogo juniorskih turnira, a čuo sam i dosta sjajnih stvari o državi. Samim tim, neobično je da nisam dolazio ranije, ali eto, i to je dodatni razlog zašto sam veoma lako doneo odluku da učestvujem na ovom događaju. Radujem se dolasku u Srbiju, u Beograd, i želim da saznam više o vašoj zemlji", izjavio je Tim. Austrijanac, koji je ove godine odigrao spektakularfno finale Australijan opena protiv Đokovića, ističe da je ovo prilika i da se biolje upozna sa srpskim teniserom. "Jasno je da je Novak ne samo jedan od najboljih tenisera sveta svih vremena, već je i jedan od najboljih sportista planete ikada. Imamo jako dobar odnos na terenu i van njega. Đoković je jedan od momaka sa kojima se najčešće sastajem na ATP turu. Igrali smo neke velike mečeve, kao što su gren slem finala, mastersi 1000, ATP završni mastersi, i uvek je izuzetno iskustvo kada se sastajem sa njim. Privatno, Novak je sjajan tip, ali ne poznajem ga dovoljno dobro. Zato se nadam da ćemo tokom turnira biti u prilici da se bolje upoznamo", poručio je Tim. Prvi u seriji turnira "Adria tour" održaće se u Beogradu 13. i 14. juna, a Tim će u glavni grad Srbije doputovati dan ranije.