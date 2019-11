Tim nakon Federera pobijedio i Đokovića

Srpski Teniser Novak Đoković izgubio je od Dominika Tima sa 2-1 u setovima. Bio je ovo težak meč za obojicu, jer se u prvom i trećem setu igrao taj brejk.

Prvi set je Novak riješio u svoju korist u taj breku rezultatom 7:6 (5), dok je drugi set pripao Dominiku 3:6.

Đoković i Dominik bili su i više nego izjednačeni u trećem setu koji je takođe otišao u taj brejk, ali je Tim izašao kao pobjednik i približio se plasmanu u polufinale.

JA DOMI JA! The first Austrian player ever to make the #NittoATPFinals last four... @ThiemDomi pic.twitter.com/nj1QbsAr30