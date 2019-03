Tim pobijedio Federera za prvu Masters titulu

​Dominik Tim je pobjednik Mastersa u Indijan Velsu. Austrijanac je kao sedmi nosilac u finalu pobijedio Rodžera Federera sa 3:6, 6:3, 7:5.

Bio je to odličan meč koji je trajao 123 minuta i u kojem je teniser iz Vijener Nojštata konačno uspio da dotakne zvijezde, bilo je to njegovo treće masters finale i prva titula, prenosi b92.

Tim, kojem je ovo 12. trofej u karijeri, svakako najveći, spriječio je Federera da postane rekorder Indijan Velsa sa šest titula. Bio je to drugi uzastopni poraz Švajcarca na ovom turniru, pošto je prošle sezone izgubio u meču za titulu od Huana Martina del Potra, a moraće još da sačeka i na 101. titulu u karijeri.

Takođe, Tim je postao prvi Austrijanac poslije Tomasa Mustera iz 1997. godine sa jednim trofejom Masters serije. Nekadašnji broj jedan je uspio u tome na turniru u Majamiju koji počinje ove nedjelje.

Dominik je prethodno izgubio dva puta u finalima u Madridu, od Nadala 2017. i Aleksandera Zvereva prošle godine. On je ujedno i 19. različiti osvajač jedne ATP titule na isto toliko odigranih turnira ove godine, što je prvi put u posljednjih 27 godina.

Tim, koji važi za specijalistu za šljaku, osvojio je prvi trofej na brzoj podlozi poslije tri godine i turnira u Akapulku.

Federer je bolje otvorio finale, poveo je uz brejk sa 3:0, potom i sa 4:1, ali u sedmom gemu, Tim je uspio da vrati brejk, međutim ne i da ga valorizuje osvajanjem svog servisa, tako da je Švajcarac poslije 36 minuta uklnjižio set na svoj konto (6:3).

