Tim prihvatio Federerov poziv

Austrijski teniser Dominik Tim potvrdio je da će biti jedan od učesnika Lejver kupa naredne godine.

Ovo takmičenje planirano je da se održi od 24. do 26. septembra 2021. godine.

Jedan od organizatora je i Švajcarac Rodžer Federer.

Tim kaže da će ponovo imati priliku da uči nešto od njega, ali i od Bjorna Borga, koji će biti trener tima Evrope.

"Imao sam sreće da budem dio pobjedničke ekipe u Pragu i Ženevi. Zanimljivo je biti u timu sa momcima koji su uglavnom na suprotnoj strani. Istovremeno mogu mnogo i da naučim nešto od Rodžera i Bjerna koji imaju mnogo iskustva", rekao je Tim.

Lejver kup ove godine nije održan zbog korona virusa.

Organizuje se od 2017. godine i na njemu učestvuju dva tima – Evrope i svijeta.

