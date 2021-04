Tim zbog krize uzeo pauzu od tenisa

Dominik Tim, četvrti teniser svijeta, prolazi kroz krizu igre i rezultata u posljednje vrijeme.

Od osvajanja US opena prošle godine Austrijanac nije napravio uspon kakav su mnogi očekivali, čak suprotno – u velikom je padu.

Na Australijan openu je ispao od Dimitrova u osmini finala, u Dohi već u drugom kolu od Bautiste Aguta, a u Dubaiju na startu turnira od Lojda Herisa.

Sve je to uticalo da Tim proživljava težak period u karijeri, pa se tako odlučio na drastičan potez, prenosi B92.

Austrijski Krone piše da Tim nije uzeo reket u ruke drugu sedmicu i da planira da se odmori fizički i mentalno tako što će vrijeme provoditi u prirodi sa svojim psom.

"Mora da se oporavi i oslobodi mentalno od svega. Mislim da uopšte nije gledao takmičenje u Majamiju. Počeće da trenira tek za nekoliko dana", rekao je Timov otac Vofgang.

Tim se sprema za sezonu na šljaci, njegovoj omiljenoj podlozi, a učestvovaće i u Beogradu na turniru.

According to Krone, Domi didn’t touch a racket for two weeks, he took time off, went for walks with Hugo and met friends. Wolfgang "He needs recovery for the head, to free his mind. I don't think he watched the tournament in Miami. He'll start training again in the next days." pic.twitter.com/yqD8s3aleR