Tipsarević: Turnir na Olimpu krenuo kao lokalna priča

Bivši srpski teniser Janko Tipsarević rekao je da je na ideju o organizaciji Otvorenog prvenstva Istočne Evrope došao nakon otkazivanja mastersa u Indijan Velsu zbog korona virusa, sa željom da tenis nastavi da živi kao sport.

Tipsarevićev šestonedjeljni turnir počinje 15. juna, kada će na teren izaći muškarci čiji nastupi su planirali za prve dvije sedmice, da bi od 30. juna teniserke počele takmičenje u svojoj konkurenciji.

U posljednje dvije nedjelje turnira, planiran je mješoviti program, kada će na terenima "Olimpa" biti mečevi u obje konkurencije.

"Ideja je došla je ubrzo posle otkazivanja Indijan Velsa zbog sitauciuje sa korona virsom. Tada nisam ni predspostavio da će situacija biti takva da ćemo pričati da li će se uopšte igrati US open. Pojavila se ideja da tenis nastavi da živi kao sport”, kaže Tipsarević za Tanjug.

On navodi da je prvo sve krenulo kao lokalna priča, jer ima veliko broj domaćih igrača koji su bili zainteresovani.

"Kako se Srbija dobro izborila sa koronom u početnim fazama, proširili smo pretragu igrača iz okolnih zemalja i zahvaljući mojim kontaktima u svetu tenisa, 90 odsto igrača iz okolnih zemalja je reklo da želi da se takmiči. Sve je to tada bilo na klimavimm nogama, ali kada su turniri poceli da se otkazuju, igrači su samo potvrđivali svoj dolazak", rekao je Tipsarević.

Sa poboljšnjem suituacije sa korona virusom u Evropi, Tipasrević ištiče da je za njegov turnir raslo interesovanje, kao i da nije bilo teško izvodljivo dovesti zvučna imena na ovaj turnir među kojima su Dušan Lajović, Viktor Troicki, Momir Kecmanović, Laslo Đere, Danilo Petrović, Olga Danilović, Borna Ćorić, Marin Ćilić, Damir Džumhur, Litvanac Ričard Berankis, Gruzijac Nikolas Basilašvili, Jana Fet, Danka Kovinić, Tamara Zidanšek, Kristina Mladenović i Dajana Jastremska.

"Uopšte nismo imali poteškoća. Imali smo mnogo manje poteškoća sa top igračima nego saigračima koji su slabije rangirani. Postoji i nagradni fon, koji ćemo obelodaniti, sada je isusviše rano. Ovo nije turnir egizibicionog karaktera gde ja imam budžet od nekoliko stotina hiljada evra pa polaćam garancije za momke i devojke da se bore. Ovo nije to. Celo pokriće je bilo da se igraju mečevi", objasnio je Tipsarević, koji je Tanjugu rekao i da je Anastasija Pavličenkova raspitivala da li može da bude dio turnira.

"Ne znam gde će se ovo završiti, ali i potvrda muških imena, na sve to gledam sa rezervom da igrači ne bi pomislili da koristie njihova imena kako bi nakrcao sponzore, publiku... Svetski put korone ide ka tome da će sve biti dobro, ali mi to ne možemo da znamo. Zato pažljivo i tajno izbacujemo imena igrača koji treba da dođu da igraju. Živimo u svetu gde ne znamo šta će biti. Kada sledeće nedelje krene turnir, imaću više informacija o novim imenima. Moja ideja je samo da se igra tenis. Što bolji igrači, to bolje za nas kao organizatore, Beograd, Srbiju".

Tokom šest nedjelja turnira, planirano je više od 350 mečeva, a da li će publika imati priliku da vidi, Tipsarević je objasnio:

"Naš koncept što se publike tiče, malo je drugačiji, jer su broj igrača i timova koji dolaze sa njima mnogo veći ne samo do "Adria Toura" nego i od ostalih egzibicija. Nijedna druga egzibicija nema ovoliki broj igrača na jednom mestu", kaže on.

Navodi da se sada već govbori o brojci od nekoliko stotina ljudi koji će sve vrijeme biti ovdje.

"Ovde će se igrati minimum 352 meča u periodu od mesec i po dana. Još uvek nismo sigurni za ulaznice, jer ovo ne igra samo jedan vikend. Ovo je kontinuirana fluktuacija ljudi koji ovde treba da budu mesec i po dana. Zbog toga sam oprezan što se tiče pravljenja tribinama ili spektakla iz čisto zdrvstvenih razloga. Definitivni odgovor ćemo imati u toku sledeće nedelje", objašnjava Tipsarević.

Beograd će tokom juna i jula biti svjetski teniski centar, pošto Tipsarevićevom turniru prethodi "Adria Tour", u organizaciji Novaka Ðoković, a bivši osmi reket svijeta ističe da mu nije neobično da se sve to dešava u srpskoj prijestonici:

"Ako pogledamo istorijat tenisa u proteklih 10 godine, gde je Srbija imala četiri broja jedan - Nenada, Anu, Jelenu, Novaka, a nakon toga i svi mi Viktor, Dušan, Filip i drugi, mislim da ovo nije ništa nerealno, jedno što je bilo nemoguće napraviti ovakve turnir u toku takmicarske sezone".

Tipsarević je prošle godine završio igračku karijeru, a ističe da mu ne nedostaje takmičarski tenis.

"Velika količina mog tenisa se zasnivala na mom fitnesu. U poslednjih pet godina sam se baš namučio, imao sam osam operacija i kuburio da li mogu ili ne mogu da igram. U tom periodu sam često gubio ne zbog tenisa, već zbog fizičke spreme. Iz tog razloga mi takmičarski tenis ne nedostaje", rekao je Tipsarević, koji se sada posvetio trenerskom poslu i sarađuje sa Filipom Krajinovićem, a fokus mu je i na razvoju mladih tenisera kroz nekoliko svojih akademija širom svijeta.

Kaže i da je samopouzdanje koje ima kao teniski trener i mentor mnogo veće nego kada je bio igrač.

"Uvek sam sebe smatrao timskim igračem i uvek sam bio mnogo bolji za druge nego za sebe. Nije bilo planirano da Filipu budem trener, ali sam se oprobao zato što sada mnogu da predvidim u mlađim igračima sve one greške koje sam ja pravio kao igrač, Mogu da ih uputim na pravi put da bi oni postali najbolja verzija sebe. Bio sam osmi na svetu, ali osećam se dobro i ugodno u ulozi trenera", zaključio je Tipasarević.