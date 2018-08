Tipsarević mamac za publiku na ATP čelendžeru "Banjaluka 2018"

Teniski ATP čelendžer "Banjaluka 2018" mogao bi biti najjači u 17 godina dugoj istoriji banjalučkog čelendžera, koji organizuje Teniski klub Mladost, a osim tradicionalno kvalitetnog turnira i lijepog gostoprimstva, igrače bi trebalo da privuče i nagradni fond koji iznosi 85.000 evra (plus hospitaliti).

Prošle godine nagradni fond je bio 43.000 evra (plus hospitaliti), pobjednik je dobio 6.190 evra i 80 ATP bodova, a teniser koji 16. septembra osvoji titulu biće nagrađen sa 100 bodova i 12.250 evra.

"Ove godine imamo skoro duplo veći nagradni fond u odnosu na prošlu godinu. On iznosi 85.000 evra (+H) i po nekim normama trebalo bi da u žrijebu imamo četiri-pet igrača iz top 100. Ukoliko se to desi, ovogodišnji čelendžer će biti najjači do sada. Jedne godine imali smo tri igrača iz prvih 100 na ATP rang-listi, ali sačekajmo kraj avgusta i prijavnu listu za turnir pa ćemo moći više govoriti o učesnicima", rekao je Siniša Simeunović, direktor TK Mladost.

Jedan od onih koji bi trebalo ponovo da zaigra na terenima Mladosti u parku "Mladen Stojanović" je srpski teniser Janko Tipsarević, nekada osmi teniser svijeta, koji se na teren vraća nakon povrede. Dobio je za nastup vajld kartu od organizatora.

"Čuo sam se sa Tipsarevićem, počeo je da trenira, i ako zdravstveno stanje bude dobro, dolazi na naš turnir. Janko je uvijek rado viđen u Banjaluci, sigurno je da će privući mnogo publike, kao što to uvijek čine igrači sa naših prostora", dodao je Simeunović.

Tipsarević je nedavno za "Nezavisne" izjavio da Banjaluku veoma voli kao grad i da nije mogao da izabere bolji prvi turnir za povratak tenisu. Pohvale na račun organizacije i gostoprimstva na adresu TK Mladost stižu tokom svakog turnira i mnogi teniseri ponovo dolaze na banjalučki čelendžer, a jedan od onih koji je sa lijepim utiscima napustio grad na Vrbasu je prošlogodišnji pobjednik Maksimilijan Marterer.

"Atmosfera na ATP čelendžeru 'Banjaluka 2017' je bila veoma dobra cijele sedmice. Ljudi iz organizacije rade odličnu stvar i uživao sam igrati ovdje", istakao je Nijemac prošle godine.

Kvalifikacije za ATP čelendžer "Banjaluka 2018" igraće se 8. i 9. septembra, a glavni turnir od 10. do 16. septembra. Takmičenje će biti u singlu i dublu.

17. put TK Mladost organizuje ATP čelendžer

43.000 evra (+H) prošle godine bio nagradni fond turnira