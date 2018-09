Tomaz Beluči, nekada 21. teniser svijeta: Kao Brazilac moram znati nešto o fudbalu

Brazilac Tomaz Beluči, nekada 21. teniser svijeta i učesnik ovosedmičnog ATP čelendžera Srpska open u Banjaluci, istakao je da je ponosan što je skoro 10 godina bio u top 100, ali i govorio o Novaku Đokoviću, dopingu i koliko mu znači fudbal.

Beluči, koji je ove godine pokvario rang jer nije igrao pet mjeseci, pokušava u gradu na Vrbasu da osvoji vrijedne bodove i napreduje na ATP rang-listi, na kojoj je 274.

"Iskreno, ranije nisam ni čuo za čelendžer u Banjaluci jer u ovo vrijeme obično igram US open i turnire na brzim podlogama. Odlučio sam da dođem jer imam priliku da dobro odigram ovdje i ponuđena mi je vajld karta, ali kako sam prošle sedmice napravio dobar rezultat, došao sam na turnir sa specijalnom pozivnicom", rekao je Beluči.

Razlog pada na listi jeste suspenzija zbog doping testa:

"Uzeo sam neke vitamine iz laboratorije, koji su kontaminirali moj ogranizam. Naravno, dokazano je da nije bila moja greška, ali morao sam biti odsutan pet mjeseci sa terena. Imam tim, nutricioniste, doktore, koji vode računa o tome šta konzumiram, ali kada želite da uzmete neke vitamine, mora se posebno obratiti pažnja. Osoba koja je bila odgovorna za to je napravila veliku grešku jer nije obratila pažnju na to koje vitamine mi daje. Sada sam ponovo na terenu, borim se za što više pobjeda, za bodove i nadam se da ću da igram još dvije-tri godine i da se vratim u top 100, možda i u top 50 nakon dugo vremena."

Na kojoj će biti poziciji nakon Banjaluke, vidjećemo, a zanimljivo je da Tomaz ne zna ko su mu potencijalni rivali na turniru. Žrijeb nije ni gledao, jer, kako kaže, ne voli to da radi i pogleda samo ko mu je naredni rival. Argentinac Pedro Kačin mu je juče bio prvi rival na turniru u BiH (Beluči slavio 7:6(2), 6:1), koju je prvi put posjetio.

"Ovo je moj prvi dolazak u BiH. Volim da upoznajem različite zemlje i gradove i drago mi je što sam u Banjaluci. Grad mi se čini lijep, Teniski klub Mladost takođe izgleda lijepo i nadam se da ću imati dobru sedmicu i da ću dobro igrati. Moj osnovni cilj je da igram svoj najbolji tenis kako bih stekao što više samopouzdanja, a dobri rezultati će me vratiti na velike ATP turnire", rekao je tridesetogodišnji teniser.

Beluči je profesionalnu karijeru počeo 2005. godine, osvojio je četiri ATP titule, te bio na korak do ulaska među 20 najboljih igrača svijeta.

"Veoma sam ponosan na to što sam skoro 10 godina bio u top 100, što sam igrao osam ATP finala i što sam bio 21. igrač svijeta. To su zaista dobra dostignuća. S obzirom na to da u Brazilu nemamo toliko dobrih igrača, za jednog Brazilca biti u top 100 je sjajan rezultat", rekao je Beluči, dodajući da nije lako ući u top 100, ali ni održati se u tom krugu koji omogućava igranje na jačim turnirima.

Jedan Brazilac je bio i broj 1 - legendarni Gustavo Kirten, grend slem šampion i osvajač 28 titula (20 u singlu, osam u dublu).

"Guga je bio moj idol. On je idol svim teniserima u Brazilu i on je najobožavaniji teniser u Brazilu", kaže Beluči i nastavlja priču o svojim počecima i kako je u zemlji fudbala počeo da trenira tenis.

"U Brazilu svi igraju fudbal, pa sam i ja kao dijete igrao, ali nisam bio tako dobar u tom sportu. S obzirom na to da su moji roditelji rekreativno igrali tenis, oni su me inspirisali da počnem trenirati i to je bio moj put", rekao je Brazilac.

Priznaje da iako je Brazilac fudbal ne prati previše, ali navija sa Palmeiras.

"Kao dijete sam volio da idem na stadion i da gledam utakmice. Sada ne pratim mnogo fudbal, nemam ni vremena, ali kao Brazilac moram da znam ponešto o fudbalu. Nemam omiljenog fudbalera, imamo mnogo dobrih igrača", kaže Brazilac, koji zna za Dejana - Ramba Petkovića, srpskog fudbalera koji je ostavio važan trag u brazilskom fudbalu:

"Petković je veoma dobar igrač, mnogi Brazilci ga vole. Zaista je napravio dobre rezultate."

Ipak, jednog Srbina zna mnogo bolje - to je jedan od najboljih tenisera ikada - Novak Đoković, s kojim se sastao šest puta i isto toliko puta izgubio.

"Novak se vraća na svjetsku scenu (nakon povrede i nešto lošijih rezultata) i može ponovo postati broj 1 jer igra jako dobro. Igrao sam nekoliko puta s njim, nisam ga pobijedio, ali dobro smo se borili u Rimu, Madridu, Montrealu...", rekao je Tomaz Beluči.