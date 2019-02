Toni Nadal: Novače ostani sa porodicom, pusti Rafu da igra!

Bivši trener Rafael Nadala, njegov stric Toni, napravio je originalnu šalu u kolumni koju piše za španski dnevnik "El Pais".

Toni je komentarisao Novakov trijumf na Australijan Openu, a tom prilikom je pomalo i pecnuo svog rođaka.

"Đoković bi trebalo da ostane kod kuće sa svojom porodicom. Kad imate odgovornost oca, trebalo bi da ste stalno sa djecom. Recimo da date prostora drugim mladim igračima da igraju, kao što je Rafa Nadal. Šalim se, Novak je zaista bio predobar", napisao je Toni Nadal.

Kada je riječ o samoj Novakovoj igri u finalu Australijan Opena, Toni Nadal je mogao samo da konstatuje vrhunsku klasu.

"Šta možete da kažete za Novakovu igru u finalu? Morate da mu čestitate na nivou tenisa koji možda niko neće doseći. Ljepota igre Srbina, pogotovo na ovoj podlozi je u tim detaljima i on sada ima malo prostora da još napreduje. Vidjeli smo ga kako napada velikom brzinom u početku. Rafaelovi udarci nisu bili kao prethodnih dana, svaki njegov pokušaj završavao se još gorim udarcem. U mnogim situacijama, dobar servis mog bratanca bio je prilika za Srbina da pogodi viner", napisao je Toni.

On kaže da čak nema odgovor na to kako igrati protiv prvog igrača svijeta.

"Ne znam da li je moguće naći taktiku za tako inspirisanog igrača. Možda je Rafa mogao više da igra lopti u sredinu, kako bi imao duže relije. Ne znam da li bi i to bilo dovoljno. Igrač ponekad može da pobijedi tako što primenjuje taktiku svog protivnika, ali na bolji način, ili jednostavno, nekom taktikom suprotnom od one koju ima protivnik. U početku godine, Rafa se odlučio da skrati razmjenu i treba mu vjerovati. Da je igrao na svom najvišem nivou, mogao je učiniti meč epskim, što sam želio, ali to se nije dogodilo", zaključio je Toni Nadal.