Toni Nadal: Rafa nije teniser, on je povrijeđena osoba koji igra tenis

Stric Rafaela Nadala Toni, smatra da osvajač 11 Grend slem titula na Rolan Garosu i dalje ima velikih problema sa povredama.

Toni je u izjavi za lokalni "Ćinko Dijas" rekao kako su se okolnosti u današnjem tenisu promijenile i kako je uspjeh postao relativna stvar.

Kada su ga pitali kakav je odnos između Rafe i njegovog trenera Karlosa Moje, on je rekao da su odlični, ali je dodao i nešto što asocira na to da Nadal igra tenis sa velikim problemima.

"Najvažnije je da se on i Karlos poštuju, to je neophodno. Rafael želi da nastavi da igra, bez obzira na sve zdravstvene probleme, možda još dvije, tri godine. Ono što hoću da kažem je to da on nije teniser, nego povrijeđena osoba koja igra tenis, a to je jako teško", rekao je Toni.

Na pitanje šta je ključ uspjeha, Toni je rekao da zavisi iz kog ugla se posmatra.

"Uspjeh nije samo osvajanje Rolan Garosa ili US Opena, uspjeh je napredovanje u igri. Osvajanje Grend slema ne zavisi samo od mene, već i od mojih protivnika, jer ne znam da li če na turniru biti jedan ili dva Federera, ili pet Đokovića, Federerov servis, Novakov ritern, to ne zavisi od mene. Moram da brinem o onom što zavisi od mene, u čemu ja mogu da napredujem, to je uspjeh. Nekom je uspjeh biti broj jedan, a nekom da je među sto najboljih. Nekom je uspjeh da je vlasnik Zare, a nekom male prodavnice. Uspjeh je stanje uma pošto ste ostvarili sve što je bilo u vašoj mogućnosti", rekao je iskusni stručnjak.

Toni je pričao i o generaciji igrača koja dolazi.

"Mladi koji dolaze su dobri, ali imam utisak da su nekako ležerniji. Vidio sam nekoliko njih koji igraju i slabo se bore i vidio sam Rafu, Đokovića i Federera koji nikad ne izlaze sa terena da ne daju najviše što mogu. Kada je Rafa počinjao, najbolji su bili oni između 21 i 23 godine. Sad su najbolji sa 29, 30, 32. ili 37 godina", zaključio je Toni Nadal.

(b92)