Toni Nadal otkrio da li je Rafa spreman za Indijan Vels

Uprkos povredi i problemima, španski teniser, Rafael Nadal pokušaće da igra u Indijan Velsu, gdje će pokušati da pronađe svoj put natrag ka vrhu svjetskog tenisa i da se na adekvatan način pripremi za drugi Grend slem u sezoni, ujedno njemu i najvažniji tokom karijere, Rolan Garos.

Podsjetimo, Nadal je pokušao da se vrati tenisu u januaru na turniru u Brizbejnu, ali je ipak doživeo povredu zbog koje je morao da se povuče i da čak preskoči Australijan open. Poslije dva mjeseca, vrijeme je da ga ponovo gledamo na teniskim terenima.

Nadal je zakazao egzibiciju sa Karlosom Alkarazom u sklopu priprema za Indijan Vels u Las Vegasu, ali sve ukazuje na to da se nije dovoljno oporavio. I pored toga, njegov stric, Toni Nadal kaže da Rafa nema drugog izbora.

"On mora da se takmiči. Nema izbora. To predugo nije radio. I naravno, ako se ne takmičite, ne možete se ni pripremiti", jasan je bio Toni Nadal za As.

Kako Rafa već duže vrijeme muku muči sa povredama, sve više se govori o tome da bi mogao da završi karijeru i tokom 2024. godine.

O povratku Rafe u Brizbejnu, Toni kaže da ima pozitivne utiske i da je na dobrom nivou, kada se pogleda koliko dugo je pauzirao.

"Više volim da kažem da će da osvoji Rolan Garos, a onda ćemo videti. Znam da je teško, ali se uvek trudim da budem pozitivan i nadam se da će moj nećak odigrati veliku ulogu i na Olimpijskim igrama i na Rolan Garosu", dodao je Toni, prenosi Telegraf.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.