Top 10 najplaćenijih sportistkinja u ovoj godini, jedan sport dominira

Portal ‘’Sportiko’’ bavi se najnovijim vijestima kada je u pitanju unija dvije oblasti – sporta i biznisa. Kako se 2023. godina bliži kraju, a u kontekstu pojedinih sportova je uveliko i završena, ‘’Sportiko’’ je objavio listu deset najplaćenijih sportistkinja.

Kako navodi novinar Kurt Badenhauzen, prvi put poslije čak dvije decenije na čelu neće biti ni Serena Vilijams, ni Marija Šarapova, ni Naomi Osaka. Ipak, vlasništvo prvog mjesta ne mijenja sport te se i dalje nalazi u rukama teniserke.

U pitanju je 19-godišnjoj Amerikanka Kori Gof, aktuelna šampionka US opena i trenutno treća teniserka svijeta. Prema navodima ovog portala, ova tinejdžerka je u 2023. godini inkasirala nevjerovatnih 22,7 miliona dolara.

Iza nje se nalazi prva teniserka svijeta Poljakinja Iga Švjontek. Teniserka iz Varšave je zaradila 21,9 miliona, a top 3 u ovom poretku kompletirala je, pomalo iznenađujuće, Ajlin Gu. . Radi se o 20-godišnjoj kinesko-američkoj senzaciji, koja se bavi skijanjem slobodnim stilom.

Naime, na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu 2022. godine, osvojila je dvije zlatne i jednu srebrnu medalju. U 2023. godini zaradila je 20 miliona dolara.

Među prvih pet su još dve teniserke – Britanka Ema Radukanu (16,2 miliona) i Japanka Naomi Osaka (15 miliona).

Među prvih deset najplaćenijih sportistkinja u 2023. godini našle su se još i:

6) Arina Sabalenka – tenis (12,2 milona dolara);

7) Elena Ribakina – tenis (9,5 miliona dolara);

8) Džesika Pegula – tenis (9 miliona dolara);

9) Simon Bajls – gimnastika (8,5 miliona dolara);

10) Neli Korda – golf (7,9 miliona dolara).

The top-earning female athletes has a new #1 after two decades of Sharapova, Serena and Osaka. Coco Gauff takes top slot at nearly $23M via @Sportico. pic.twitter.com/MUggtDcEiY