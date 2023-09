Treća sreća za Anu Ivanović?

Ana Ivanović, nekada najbolja teniserka svijeta, nominovana je za prijem u tenisku Kuću slavnih u Njuportu. Ovo je treći put da je Srpkinja među kandidatima za vrijedno priznanje.

Pored osvajačice Rolan Garosa 2008. godine, kandidati su i Italijanka Flavija Peneta, Španac Karlos Moja, Kara Blek iz Zimbabvea, kao i Indijac Leander Paes i Kanađanin Danijel Nestor.

Paes je jedini koji je nominovan prvi put za prijem u Kuću slavnih.

An opportunity to achieve tennis' ultimate honor This year's Hall of Fame ballot feature both the Contributor Category and Player Category. Fan Voting for the Player Category opens tomorrow, so get ready to vote! Learn about the nominees: https://t.co/taT86ueYE8 pic.twitter.com/PKsCPom4SE