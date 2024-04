Treći najstariji šampion po prvi put u istoriji ATP-a

Njemački teniser Jan Lenard Štruf pobijedio je Amerikanca Tejlora Frica sa 2:0, po setovima 7:5, 6:3, i tako došao do svoje prve titule u karijeri u Minhenu.

Struff of Dreams Jan-Lennard Struff takes down Taylor Fritz to secure his first ATP title and to make it even sweeter he does it at Home @BMWOpen24 #BMWOpen pic.twitter.com/O8N9NHu6bC